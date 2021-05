Mãe perdeu 5 filhos e marido por Covid-19 em Santa Catarina

Mãe mais uma vez desolada; Morreu na manhã desta terça-feira (11) José Joarez de Almeida, 48 anos, vítima de Covid-19. Ele é a sexta pessoa da mesma família que faleceu por complicações da doença em Ituporanga, no Vale do Itajaí. Além dele, quatro irmãos e o pai não resistiram ao vírus.

Almeida estava internado há duas semanas no Hospital Bom Jesus. A mãe dele, Cecília de Almeida, teve seis filhos. Todos eles, e o marido João Alci de Almeida, 70, contraíram o vírus. Os sete precisaram de internação e apenas uma das filhas saiu do hospital com vida.

José, a vítima mais recente, não possuía comorbidades, segundo o hospital, era pai e estava casado há cerca de 20 anos. Em 24 de abril, antes de ser hospitalizado, ele agradeceu nas redes sociais as manifestações de carinho pelas perdas dos familiares.

A mais nova entre os irmãos, Maria Rosimara de Almeida Hellmann, de 34 anos, foi a primeira a falecer. Ela morreu em 2 de abril, no hospital.

Oito dias depois, em 10 de abril, o irmão Antônio de Almeida, 50, morreu. No dia seguinte, o pai deles foi hospitalizado. João Alci de Almeida morreu depois de ficar uma semana na unidade de saúde.

Dez dias se passaram e a família perdeu Zelirde Almeida, 45. João Ercio Almeida, 43, faleceu dias depois. Os seis filhos não moravam na mesma casa.

