WhatsApp Business: Vantagens e Desvantagens

Hoje, as empresas podem contar com o WhatsApp Business, o aplicativo para iOS e Android que representa a “versão empresarial” do WhatsApp, o aplicativo de mensagens instantâneas que todos usamos no dia a dia para nos comunicarmos com amigos e parentes.

A aplicação pode assim ser associada a um número de telefone móvel ou fixo da empresa, e será criada uma conta empresarial para cada empresa, facilmente identificável pelo cliente que entrar em contato.

Dado o grande sucesso das mensagens instantâneas, o WhatsApp decidiu expandir seu público-alvo para usuários corporativos e, em particular, para gestores de mídia social que estão sempre em busca de soluções inovadoras para promover a empresa, seus produtos e serviços.

O aplicativo é gratuito e você pode instalar o WhatsApp Business gratuitamente, pois o objetivo é atingir pequenas e médias empresas em busca de novas e melhores oportunidades de interagir com seu público de clientes em potencial.

Comparado com a versão padrão, o WhatsApp Comercial mantém sua aparência, mas integra outras funções, como informações da empresa ou a capacidade de definir respostas automáticas para determinadas perguntas do público.

O objetivo é oferecer às empresas um canal de comunicação rápido e instantâneo com os clientes atuais e potenciais. Então, quais são as vantagens de incluí-lo em uma estratégia social?

As vantagens do WhatsApp Business

Tal como acontece com todas as novidades do mundo do web marketing, até a decisão de incluir o WhatsApp Business na estratégia social tem a resposta “depende”, uma vez que toda estratégia de marketing digital deve ser implementada identificando as melhores ferramentas para atingir os objetivos de negócio.

Afinal, nos últimos anos o Telegram, que se abriu para o mundo profissional, superou o WhatsApp graças à introdução de recursos especialmente projetados para oferecer às empresas a possibilidade de criar uma comunidade corporativa.

Por que, então, preferir o WhatsApp ao Telegram na área de Negócios? Aqui estão alguns motivos:

O WhatsApp continua mais popular e usado do que o Telegram;

Sendo parte do ecossistema do Facebook, o WhatsApp permanece único em seu gênero;

O WhatsApp Business permite que você inicie uma comunicação individual na base de todas as estratégias de marketing modernas;

Graças ao WhatsApp, os clientes têm acesso rápido e personalizado às informações sobre a empresa, produtos e serviços.

As desvantagens do WhatsApp Business

Por se tratar de uma versão voltada exclusivamente para empresas, o uso do WhatsApp Business é realmente conveniente desde que:

Ter uma equipe dedicada que cuida desse canal, pois a comunicação com os clientes é direta e são necessárias respostas rápidas;

Ter uma estratégia precisa sobre como usar o WhatsApp Business e qual linguagem usar com os clientes.

Se faltarem estes dois requisitos fundamentais, o conselho é criar a comunidade corporativa a partir dos grupos do Facebook, outra ferramenta muito importante para todas as empresas e a incluir na estratégia de marketing digital.

Migração do WhatsApp para a versão Business

Usar as redes sociais como era há alguns anos é hoje uma utopia, visto que se abriu uma nova era, uma fase histórica em que a comunicação se torna efetiva desde que seja personalizada e individualizada, que se baseia em marketing individual.

A obtenção de resultados concretos com a publicidade exige que o gestor de redes sociais seja capaz de falar a língua dos clientes e, neste sentido, o WhatsApp Business é realmente útil, pois permite que as empresas tenham um relacionamento direto com cada pessoa.

Lembre-se, no entanto, que o WhatsApp Business nada mais é do que o tradicional WhatsApp enriquecido com mais alguns recursos, incluindo estatísticas de conversas e informações da empresa a serem adicionadas ao perfil.

Portanto, você deve avaliar cuidadosamente se a transição para a versão empresarial do WhatsApp realmente vale a pena, com base no uso e nos objetivos a serem alcançados.