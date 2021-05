Censo da Educação: Levantamento inédito detalha dados sobre profissionais que atuam nas escolas de Santa Catarina

Inclusão de mais profissionais

Até a próxima sexta-feira, 28, está aberto outro formulário para inclusão de novos profissionais contratados para atuar nas escolas, motoristas do transporte coletivo, técnicos que atuam nas secretarias municipais e estadual de educação e Coordenadorias Regionais de Educação, além dos profissionais que perderam o prazo do primeiro cadastro para imunização. De acordo com o Plano de Vacinação, os cadastros realizados a partir de agora integrarão o último grupo prioritário de profissionais da área a receberem a vacina.

Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED