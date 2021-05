Transcatarina 2021 já conta com 207 participantes confirmados

Organizado pelo Caçador Jeep Clube, o Transcatarina comemora o número de inscritos para a 13ª edição do evento, que será de 26 a 30 de outubro, com largada de Fraiburgo e chegada em Tubarão. Os pernoites serão em Lages e Caçador (SC).

“Já somos 260 pré-inscritos, sendo 207 confirmados. Isso nos deixa bastante motivados, principalmente porque são pessoas vindas de diversas regiões do Brasil e, dada as atuais circunstâncias do mundo, estão todas ansiosas para esse reencontro, querem colocar o 4×4 nas trilhas e curtir as aventuras do off-road”, declarou o diretor geral do Transcatarina, Edson João da Costa, dizendo que a meta é atingir os 290 veículos no grid.

As inscrições para o Transcatarina 2021 estão abertas e podem ser feitas pelo site www.transcatarina.com.br. As categorias disponíveis são de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light), e de passeio (Passeio Expedition, Passeio Radical 1 e 2, Camping e Adventure 1, 2 e 3). “Algumas categorias estão lotadas, ou seja, sem vagas. Oriento a quem tiver interesse em um desses grupos, a entrar em contato conosco para que possamos remanejá-lo para uma categoria do perfil dele e que ainda tenha espaço”, aconselhou Costa.

365 dias de espera

O Transcatarina é o tipo de evento fixo no calendário dos participantes. É um compromisso, as férias que eles tiram todos os anos. E isso é o que confirma o mineiro Leandro Miotti, de Uberlândia, que seguirá pela sétima vez na categoria Adventure 3.

“O Transcatarina é algo diferente. São quatro dias de envolvimento com aquilo que amamos. São momentos de brincadeiras, desafios, amizades e companheirismo. Acordamos cedo, almoçamos e jantamos juntos, ajustamos o carro… Enfim, é uma grande diversão com a família do fora-de-estrada. É apaixonante”, enfatiza Miotti. Para estar no Transcatarina, ele percorre aproximadamente 3 mil quilômetros.

Melhorias no 4×4

Um comportamento que comumente se observa no Transcatarina é que, ainda na festa de encerramento, os participantes começam a pedir pela abertura das inscrições do ano seguinte, pois já querem reservar a vaga e a fazer planos.

“Assim que nos inscrevemos, trabalhamos durante o ano inteiro nas melhorias de nossos veículos. Queremos sempre aperfeiçoar algo, levar um extra. Mexemos no motor, suspensão, pneus etc. O objetivo é deixar a máquina pronta e robusta para encarar os obstáculos off-road com sucesso”, contou Miotti, que completou. “O Transcatarina é transformador, aconselho as pessoas a se permitirem, pois só depois de experimentarem serão capazes de entender o que mantém a essa paixão”.

Parceria: SC Racing