Coturno feminino é básico e atemporal

O coturno feminino transforma qualquer visual básico em um look diferenciado, acrescentando originalidade e muito estilo. Pode ser confeccionado em verniz, material sintético, lona ou couro em seu modelo tradicional. Possui cadarço frontal para amarração e o solado é grosso que pode ser plataforma ou tratorado. O cano pode ser curto, médio ou longo. O grande objetivo é trazer proteção, conforto e oferecer segurança para a caminhada.

Desmistificando o coturno feminino

Mesmo com o visual robusto, ele permite inúmeras combinações para o dia a dia. Desde composições cotidianas até as mais fashionistas, a versatilidade te auxilia em qualquer ocasião. Apesar de ser muito usado no inverno, ele também proporciona excelentes ideias de composições para o verão. Vestidos, shorts e saia, que são peças típicas da estação mais quente do ano, formam ótimas combinações, basta ver qual é a ocasião e adequar ao modelo.

Coturno com vestido: o modelo que possui um caimento mais soltinho propõe um look romântico e automaticamente oferece harmonia à composição. Abuse das cores e estampas, e lembre-se que o monocromático é básico e cool.

Coturno com shorts: outra peça que cai muito bem e vai acabar com qualquer dúvida sobre essa combinação. O uso de shorts jeans pode ser complementado com uma camiseta básica, só vai agregar conforto ao estilo despojado que as peças já propõem.

Coturno com camisa: basta você montar o look que você percebe o quão arrojado fica essa composição. Use uma camisa de um tecido mais leve com um short jeans que a robustez do coturno fecha com chave de ouro o visual.

Outros looks ousados que são trendy

Apesar dos variados modelos, estilos e cores, quando falamos em tradição, este calçado apresenta o preto ou tons escuros como opção predominante. Até porque para a combinação se tornar mais fácil, isso é de praxe. Agora, se você quer quebrar paradigmas, saiba que você pode encontrá-lo em cores vibrantes também.

Coturno branco: Hoje em dia, além da cor tradicional, temos o calçado nas cores amarela, azul, vermelha e até branca. Essa, mesmo oposta ao modelo de clássica, combina com qualquer peça e tonalidade, adicionando desta forma ousadia na sua escolha.

Calça xadrez: se você gosta do estilo grunge, a calça xadrez é uma ótima pedida e ficará excelente nesse look. A peça de cima pode ser uma blusa de cor única para realçar o conjunto. Os acessórios ficarão a seu critério.

Coturno feminino estimula a criatividade

Se você é criativa, vai ser fácil criar lindas montagens para seus compromissos. Afinal, independente do estilo, as variações são inúmeras deixando um cardápio rico de opções, independente da estação do ano.

Por ser versátil, esse calçado cai bem com peças arrojadas, delicadas, sensuais ou casuais e esportivas.

