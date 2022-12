Liberada a Serra do Rio do Rastro, após 7 dias nesta segunda-feira

Interditada desde a última segunda-feira (5), a Serra do Rio do Rastro, na SC-390, será liberada nesta segunda-feira (12), por volta das 12h30. A informação foi divulgada pela PMRv (Polícia Militar Rodoviária).

Segundo a PMRv, a previsão de liberação na tarde desta segunda é resultado do trabalho das equipes de manutenção da Defesa Civil e SIE-CRSUL, que seguem no local, da evolução da desobstrução e da contribuição do clima.

Em um primeiro boletim, a polícia havia previsto a liberação para 14h. Porém, o comandante do Posto 10, Sargento Cantelli, afirma que a reabertura da via deve ser adiantada para o meio-dia. “Os engenheiros disseram que vai dar para antecipar a liberação”, informa.

Até a manhã desta segunda-feira, os motoristas eram orientados a utilizar a rota alternativa pela Serra do Corvo Branco, ou a BR-470. A PMRv ainda aconselha que os motoristas “tenham o máximo de atenção” no km 410 da rodovia, “pois o trânsito ficará em meia pista e ainda há possibilidade de ocorrer queda de pedras do paredão”.

Interditada há sete dias

A SC-390 foi interditada devido um deslizamento de barreira que aconteceu durante a noite do dia 5 de dezembro, por conta das fortes chuvas que atingiram o Estado na última semana.

A pista foi limpa, porém, a equipe de técnicos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Defesa Civil e PMRv apontavam alto risco para novas ocorrências.

Segundo os órgãos, foi notada a grande permanência de pedras soltas no paredão. Além disso, a estrutura de concreto, responsável pela contenção da encosta, também havia sido totalmente danificada.

Com informações: PMRv (Polícia Militar Rodoviária).