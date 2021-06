Prédio de quatro andares desaba em comunidade, no Rio

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão no local e ainda não se sabe o número exato de feridos.

Um prédio de quatro andares desabou na comunidade do Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, por volta das 3h20 da madrugada desta quinta-feira (3). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão no local e ainda não se sabe o número exato de pessoas que estavam no edifício.

De acordo com informações preliminares, ao menos 12 feridos foram resgatados com vida e levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Outras cinco pessoas foram localizadas debaixo dos escombros do prédio e uma delas conversa com os bombeiros. Seria uma família.

Segundo Robson Bessa, que atua na associação de moradores de Rio das Pedras, o prédio que caiu era antigo. Ele conta que no local funcionava um bar, no térreo, e uma lan house, no último andar. Bessa diz acreditar que o pilar do terceiro para o quarto andar cedeu causando o desabamento.

Devido ao ocorrido, há interdições na avenida da Areinha, na altura da rua das Uvas. Equipes da Polícia Militar, Light, CET-Rio e a Guarda Municipal estão no local.

As empresas Naturgy, Seconserva (Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos), Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) e a Secretaria Municipal de Assistência Social foram acionadas para tratar eventuais desdobramentos.

