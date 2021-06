Eclipse solar: ‘anel de fogo’ se formará ao redor da Lua na quinta-feira

Na próxima quinta-feira (10), acontece um raro fenômeno: um eclipse anular, um tipo de eclipse solar parcial que forma o que é chamado de “anel de fogo” no céu.

Durante um eclipse solar, a Lua fica perfeitamente alinhada entre o Sol e a Terra. No entanto, em um eclipse anular, o satélite está num ponto distante da órbita terrestre e fica com uma aparência menor, deixando as bordas do astro-rei aparecerem.

Infelizmente, ele só poderá ser visto totalmente no norte do Canadá, Rússia e da Groenlândia. Na costa leste dos Estados Unidos, em Montreal, no Canadá, e em Londres, por exemplo, o espetáculo pode ser observado de forma parcial.

A fase total durará cerca de 3 minutos e 51 segundos, com início previsto para 5h12, no horário de Brasília.

Se estiver em alguma dessas localidades, é importante usar óculos especiais para assistir ao eclipse para evitar dano ocular.

O próximo eclipse anular que poderá ser visto do Brasil será só em outubro de 2023, de acordo com o site da Nasa que acompanha esses fenômenos.

