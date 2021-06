POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL CUMPRE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO

No início da manhã de hoje, 03, a guarnição da Polícia Militar Ambiental em Lages, em ação de Combate a Caça Ilegal do Comando de Policiamento Militar Ambiental, cumpriu 07 mandados de busca e apreensão no inteiro de Capão Alto.

A ação contou com o apoio do esquadrão de polícia montada e canil setorial de Lages, sendo que durante as buscas foram localizados diversos materiais entre eles: um revólver Calibre 38 marca S&W; coronha de espingarda; coronha de revólver; munições deflagradas de diversos calibres, munições intactas de diversos calibres, peças de carne de animal nativo, crânios de animais nativos, e diversos materiais para recarga de munições como por exemplo pólvora, chumbo, ponteira, espoleta, e medidores de pólvora.

Diante dos fatos, todos os materiais acima relacionados foram apreendidos e encaminhados a Polícia Judiciária do município de Lages para as providências cabíveis.

Informações Polícia Militar Ambiental