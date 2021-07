‘Eu sou gay. Não tenho nada a esconder’, diz governador do RS Eduardo Leite

Bravura! governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), de 36 anos, declarou publicamente pela primeira vez que é homossexual. O anúncio foi feito em entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo.

Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos EUA não foi um negro presidente. Foi um presidente negro. E tenho orgulho disso. Não trouxe esse assunto, mas nunca neguei ser quem eu sou. Nunca criei um personagem.Eduardo Leite

Ele vem sendo alvo de críticas nas redes sociais e decidiu encerrar as especulações. “Como ser humano que sou, também tive as minhas inseguranças, os meus questionamentos, mas foi um processo, para mim, de aceitação, de entendimento, afinal também fui criado dentro de uma cultura que tentou dizer para mim e pra todas as pessoas que isso era errado”, disse.

“Passado esse processo e uma vez que eu tinha entendido isso para mim, na política, eu nunca criei um personagem. Nunca disse as outras pessoas que não era gay. Eu simplesmente não falava sobre assunto. A minha orientação sexual toca na minha vida e a política é como eu posso tocar na vida dos outros. O que eu posso transformar as pessoas é com a minha capacidade como gestor e não por ser ou não gay”, completou.

Leite continuou: “O Brasil passa por um processo onde tentam rotular, estigmatizar, resumir uma pessoa a um atributo ou outro. Por isso achei que nesse momento era importante que isso ficasse claro, resolvido. Porque uma coisa podem saber: as pessoas que estão comigo, que me acompanham no projeto político, elas sabem exatamente com quem elas estão.”

“Entendo que as pessoas já têm muita frustração com os políticos, porque eles parecem ser uma coisa e são outra. E muito deles tem muita coisa a esconder. Não é isso, não é a minha orientação sexual, que não é algo de errado, que vai ser escondido”, completou.

Nesse Brasil com pouca integridade nesse momento, a gente tem de debater o que se é. Para que se fique claro e não se tenha nada a esconder.

Pedro Bial classificou o momento como histórico. “Tenho 40 anos de jornalismo e um fato desse podia há 20 anos acabar com a carreira de um político. Olha como o mundo mudou, que bom que o mundo mudou.”

O governador do Rio Grande do Sul contou ter recebido o apoio da família quanto a decisão de revelar que era gay.

“Eu tenho o privilégio de ter uma família que tem muito carinho uns pelos outros. Eu nunca parei pra ter a conversa com eles, o papo cabeça. ‘Oh, vamos sentar, preciso contar uma coisa. Aconteceu com naturalidade, apresentei um namorado que tive no passado para eles e foi absolutamente tranquilo. E agora, na hora de falar publicamente, eles me deram todo o apoio de também tá aqui contigo falando sobre isso e eu sabia que teria (o apoio)’.

Repercussão

Nas redes sociais, a conta oficial do PSDB postou o trecho da entrevista e parabenizou o político pela iniciativa de revelar publicamente a sua orientação.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se manifestou sobre o assunto: “admiração e respeito ao meu amigo Eduardo Leite”.

Parabenizo ao governador Eduardo Leite pela bravura! Sei a dor que é a prisão do armário, sobretudo num ambiente conservador como a Política, e cada um deve descobrir seu momento certo para esse gesto. Seja feliz e siga seu ótimo trabalho: a vida será mais leve!”

Com informações Uol