Chuvas significativas enfraquecem efeitos da estiagem em Santa Catarina

O novo Boletim Hidrometeorológico Integrado do Estado aponta que os volumes de chuva acima da média em junho, na faixa Leste de Santa Catarina, resultaram no enfraquecimento das condições de estiagem, que completa já dois anos no Estado. O documento foi divulgado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), por meio da Secretaria Executiva do Meio Ambiente (Sema).

No mês de junho, em geral, a precipitação ficou acima da média nas regiões do Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Sul. No Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e Serra, apesar de acumulados maiores se comparados a abril e maio, a chuva ficou um pouco abaixo da média climatológica para a época, não caracterizando estiagem meteorológica.

Dentre os 295 municípios de Santa Catarina, 229 estão em estado de normalidade, 37 de atenção, 9 de alerta e três em situação crítica frente à estiagem. Além disso, 17 cidades não encaminharam informações da situação. Diante disso, o número de municípios com o abastecimento urbano comprometido reduziu em virtude das chuvas em boa parte do estado.



:: Confira o boletim na íntegra

“Embora as condições de estiagem tenham tido uma atenuação considerável, técnicos da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc) continuarão auxiliando no monitoramento, com atenção especial às regiões que ainda não saíram totalmente da criticidade”, afirma a gerente de Saneamento da Aresc, Luiza Burgardt.

Previsão

Nos próximos dias deve voltar a chover de forma mais significativa em Santa Catarina. Com a passagem de frentes frias, os volumes previstos ficam acima dos 100 mm do Meio-Oeste ao Litoral e variam de 50 a 80 mm no Oeste e Extremo Oeste.



A previsão para o trimestre de julho, agosto e setembro indica que a precipitação seja próxima ou pouco abaixo da média na metade Oeste e próxima ou pouco acima na metade leste de Santa Catarina, sendo mal distribuída e intercalada com períodos mais longos sem chuva.



Ainda tem a perspectiva da permanência e possível retorno do agravamento da estiagem hidrológica, caso seja confirmada a previsão de chuvas abaixo da média e com distribuição irregular nos próximos meses. De acordo com o índice hidrológico (IH) apresentado, não se vislumbra que os níveis dos rios retornem à normalidade até o fim de 2021.



Por esse motivo, o secretário executivo do Meio Ambiente, Leonardo Porto Ferreira, ressalta a necessidade de manutenção dos cuidados relativos ao uso da água. “Apesar de uma significativa melhora nos indicadores atuais da estiagem, as previsões para os próximos meses indicam a manutenção de chuvas abaixo da média na maioria das regiões, dessa forma, seguem as recomendações para se evitar o desperdício”, destaca.

Atividades com grande desperdício de água