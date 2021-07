Abertas inscrições para a terceira edição do Prêmio Honestidade nas Escolas

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 12, as inscrições para o 3º Prêmio Honestidade nas Escolas (SIG Kids). Serão premiados os desenhos mais criativos com base no tema “Honestidade na escola”. Podem participar alunos dos anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), regularmente matriculados na rede estadual de ensino de Santa Catarina. A ação pretende despertar nas crianças valores como cidadania, ética e integridade. Para participar, os alunos deverão criar um desenho respondendo à pergunta “Como praticar a Honestidade na Escola?”. As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, pelos professores, por meio de um formulário eletrônico, até o dia 23 de agosto.

Os professores interessados em participar do concurso podem consultar materiais de apoio para o desenvolvimento do projeto em suas turmas neste link. O material inclui vídeos, tirinhas e histórias para orientar e inspirar os alunos.



O governador Carlos Moisés, que fez a entrega da premiação aos alunos vencedores do concurso em 2020, ressalta que “honestidade e integridade são lições que devem ser aprendidas e praticadas desde cedo. Incentivar isto através de um prêmio é ajudar a preparar as futuras gerações”.

O secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, destaca que o concurso é uma forma de trabalhar com os alunos ações de ética e honestidade dentro das salas de aula. “As crianças representam o nosso futuro, por isso estamos investindo em educação e estimulando as práticas positivas, para formarmos estudantes ainda melhores para a sociedade catarinense”.

O Diretor de Integridade e Governança em exercício, Carlos Renato Lauz Petiz Junior, reforça que o prêmio SIG Kids é uma amostra da importância de levar às crianças da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina à reflexão sobre o que é honestidade e integridade nos dias de hoje. “Essa tarefa se dá principalmente junto aos alunos, mas conta também com envolvimento das famílias e da comunidade escolar; por isso, tem sido fundamental o apoio da SED e das Regionais de Educação. É um trabalho que revela o comprometimento do Estado em plantar mudanças no presente e no futuro de Santa Catarina”.

O Prêmio Honestidade nas Escolas Públicas Estaduais de Santa Catarina é uma parceria entre a Secretaria Executiva de Integridade e Governança (SIG) e a Secretaria de Estado da Educação. Saiba mais sobre a 2ª edição do prêmio, realizada em 2020, clicando aqui.

Como participar

O desenho inscrito será avaliado de acordo com os seguintes critérios: pertinência ao tema proposto, criatividade, impacto visual e autenticidade, ou seja, o desenho deve ser inédito e sem a representação de estereótipos (cópia ou modelo pronto).

A seleção será realizada em três etapas:

1ª etapa: Cada escola participante institui uma Comissão Seletiva preliminar, que deverá selecionar os cinco melhores desenhos, um por ano (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), considerando os critérios do regulamento. Até o dia 10 de setembro, o gestor da escola deve enviar os trabalhos selecionados neste formulário.

2ª etapa: As Coordenadorias Regionais de Educação receberão da SED os desenhos oriundos das escolas participantes e farão a seleção prévia dos cinco melhores desenhos, conforme os critérios do regulamento.

3ª etapa: A Comissão Julgadora Final, constituída por membros da SIG/SED, vai escolher os melhores desenhos, um por ano (1º ao 5º do Ensino Fundamental), que integrarão o 1º, o 2º e o 3º lugar. Ou seja, no total 15 estudantes terão seus desenhos premiados, além de seus professores.

A cerimônia de premiação vai ocorrer no dia 5 de novembro de 2021, na Casa d’Agronômica.

Por Ana Paula Flores

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED