A mais extraordinária onda de frio desde 1955 se aproxima e temperaturas podem passar de -14°C

Uma massa de ar frio intensa pode causar a temperatura mais baixa do século no Brasil e temperaturas podem passar de -14°C.

Após viver dias de oscilação nas temperaturas, Santa Catarina deve registrar, na próxima semana, a maior onda de frio desde 1955, com relação às mínimas, correndo o risco de registrar congelamentos e prejuízos. O alerta foi emitido por Ronaldo Coutinho nesta sexta-feira (23).

“Extraordinária onda de frio. É muito mais forte do que qualquer outra que teve. Mantendo as projeções, o frio trará prejuízos à agricultura e às pessoas, podendo até ter congelamento de água”, informou Coutinho.

Segundo ele, a partir de quarta-feira (28) há chance de temperaturas negativas na Capital catarinense, algo que ocorreu pela última vez em 1975, além de geadas fortes no cinturão verde da Ilha. “Tudo que for sensível ao frio poderá sofrer danos. Avisamos com antecedência para o produtor tomar cuidado e se preparar, assim como as pessoas”.

O frio intenso também trará riscos de hipotermia para pessoas com situação de exposição elevada ao frio, como moradores de rua, e animais de criação e estimação. “Na região da Serra Catarinense as máxima podem oscilar entre 0 e 3° e mínima entre -7 e -10°C”.

Conforme Coutinho, os dias mais frios serão quinta, sexta-feira e sábado, com máximas de 0º e mínima negativas em todo o Estado. Ele explica que as massas frias que estão saindo do Polo Sul são mais fortes que o habitual