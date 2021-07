URGENTE! Forte onda de frio poderá congelar a rede de abastecimento de água

As previsões da nova onda de frio que para a próxima semana não são nada animadoras. Pois uma massa de ar polar de forte intensidade, adentrará em uma considerável área do território brasileiro, a partir terça-feira (27), provocando uma queda drástica da temperatura e frios extremos, talvez um dos maiores dos últimos anos.

De acordo com o alerta efetuado pelo Climaterra, além dos ventos e sensações térmicas negativas, existe a tendência de ter o congelamento da rede de abastecimento de água nas áreas do topo da Serra. Principalmente em encanamentos expostos na rua ou na paredes das residências.

É necessário observar a queda brusca de temperatura já no final de terça-feira (27) no período da noite e ao longo da semana e também seguir as orientações dos meteorologia local, desligando a rede interna das residências, assim como esvaziar completamente o encanamento deixando as torneiras abertas até secar a água após o desligamento do hidrômetro. Além disso, é também recomendado proteger as partes expostas enrolando o cano com uma toalha ou um material isolante térmico no intuito de evitar o congela a quebra dos canos.