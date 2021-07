Governo de Santa Catarina mobiliza equipes e reforça orientações de prevenção para onda de frio intenso que atinge o estado nesta semana

Equipes do Governo do Estado estão mobilizadas para atuar no que for preciso com a chegada de uma nova onda de frio intenso a Santa Catarina. O alerta é para declínio acentuado na temperatura a partir desta quarta-feira, 28, em todas as regiões. A Defesa Civil (DCSC) monitora a situação desde a semana passada e já emitiu avisos informando sobre a condição meteorológica ao longo dos próximos dias.

“Estamos acompanhando os modelos meteorológicos, com toda a estrutura de prontidão para dar o suporte aos municípios, caso necessário. É importante que as pessoas busquem informações nos canais oficiais do governo e redobrem a atenção com os mais vulneráveis, incluindo os animais”, ressalta o governador Carlos Moisés.

Nesta segunda-feira, 26, a Defesa Civil coordenou uma reunião para alinhamento de ações com outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC), Secretaria de Estado da Assistência Social, Casan, Polícia Militar, Epagri, Casa Civil, Secretaria de Estado da Saúde e Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur). “No que diz respeito às responsabilidades do Estado, as ações serão conjuntas, tanto para orientação, quanto para qualquer eventualidade que demande auxílio das equipes”, frisa o chefe da Defesa Civil, David Busarello. O Grupo de Ações Coordenadas (Grac) e as coordenadorias regionais de Defesa Civil também foram acionados para reforço das medidas de precaução.

Frio intenso será persistente ao longo da semana



A meteorologista da Epagri/Ciram, Marilene de Lima, explica que o sistema trazendo a nova onda de frio intenso vem do Uruguai, se espalha pelo Sul e estará atuando no estado já a partir desta terça-feira, 27. Quanto ao frio, segundo a meteorologista, os modelos não são mais tão rigorosos, como vinham se desenhando na semana passada. Ainda assim, os próximos dias serão típicos de inverno, com temperaturas baixas em todas as regiões, formação de geada ampla e condições favoráveis à chuva congelada e até neve nas áreas mais altas do Planalto Sul e Meio-Oeste. Especialmente nestas regiões, as mínimas previstas podem chegar aos 10ºC negativos.



Marilene de Lima lembra que há poucos dias o estado registrou um período de frio intenso semelhante, mas, dessa vez, ele será mais persistente ao longo do dia e essa condição é que vai dar a sensação de maior intensidade. “O sol não vai conseguir fazer com que a temperatura se eleve, tanto que as máximas serão relativamente baixas durante o dia em todas as regiões e caem ainda mais à noite e madrugada. Se as temperaturas baixas já não são mais novidade, a persistência delas, com pouca elevação, será o mais impactante”, observa. De acordo com a meteorologia, o pico do frio será entre esta quarta, 28, e quinta-feira, 29.

Recomendações e ações de prevenção



Para os dias de frio intenso, órgãos do Governo do Estado orientam a população e colocam em prática uma série de ações com foco na prevenção. Para os que saem à caça das baixas temperaturas, por exemplo, a Santur recomenda que os turistas só se desloquem para as regiões mais frias, como a Serra Catarinense, com a garantia de hospedagem.

E é justamente em um dos locais mais procurados pelos turistas do frio que o CBMSC realiza a Operação Serra Mais Segura. A ação de inverno será reforçada neste período e abrange orientações às pessoas que circulam pela região. Uma das dicas é que não sejam utilizadas, no interior das casas, churrasqueiras ou latas com fogo que podem provocar incêndios ou intoxicação por monóxido de carbono. “Uma de nossas preocupações se refere aos locais turísticos e também aos turistas mal preparados que podem correr o risco de hipotermia. Estamos mobilizando efetivo para dar apoio”, informa o subcomandante do CBMSC, Ricardo José Steil.

Com as baixas temperaturas existe o risco de congelamento de rodovias. A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) está reforçando o efetivo e colocando em prática a Operação Gelo na Pista, além de pontos de apoio nas barreiras que serão instaladas nos postos policiais caso ocorra a necessidade de fechamento de rodovias.

O aviso de frio intenso também se estende à agricultura, à piscicultura e à pecuária que poderão ter impactos negativos. Quanto a isso, a Epagri está repassando orientações aos produtores rurais em relação aos cuidados necessários para cada cultura.

É importante destacar que, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, existe também o risco de ressaca e alagamentos costeiros a partir de quarta-feira, 28. A DCSC alerta para o risco de navegação de pequenas e médias embarcações.

