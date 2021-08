Aplicativo Meu INSS: Como se cadastrar?

Nos últimos anos, o Governo Federal vem investindo nas tecnologias e facilidades para tornar os processos, antes burocráticos, mais simples e acessíveis. Uma destas mudanças foi a criação de sites e apps, assim como o Aplicativo Meu INSS.

Este aplicativo trata basicamente dos assuntos relacionados a aposentadoria, benefícios e assuntos pertinentes ao trabalho. Além disso, é uma ferramenta para autônomos e microempreendedores individuais.

Sendo assim, a ferramenta oferece diversos serviços com muita praticidade com o intuito de agilizar os procedimentos para que você possa realizar consultas e verificar a situação de suas necessidades dentro do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Ao todo, são 90 serviços oferecidos aos brasileiros em relação à previdência social. Para utilizar estes serviços, é necessário um cadastro inicial com algumas informações pessoais, tal como documentação.

O objetivo do aplicativo é unificar as ações de aposentados e pensionistas dentro de uma única ferramenta virtual. Além da praticidade, evita o deslocamento até alguma agência do INSS para resolver ou consultar informações.

Quais serviços são oferecidos no aplicativo?

Os recursos disponíveis são muito úteis e apresentam os benefícios para os usuários com uma interface simples e prática. Sendo assim, o Aplicativo Meu INSS, com ideia de substituir Dataprev, tem como principais ferramentas os seguintes recursos:

Consultar informações gerais relacionadas à previdência social;

Realizar prova de Vida pelo Celular

Realizar agendamento de consultas, tal como perícia médica ou benefícios;

Realizar consulta de extratos de pagamentos;

Verificar o pagamento de empréstimo consignado;

Possibilidade de realização de simulação de aposentadoria;

Verificar todo seu histórico de contribuição/trabalho.

Portanto, é possível identificar uma melhoria nos setores burocráticos relacionados à previdência social. Com o aplicativo Meu INSS, muitas informações podem ser obtidas sem a necessidade de comparecer a uma agência. Sendo assim, veja como se cadastrar.

Cadastro no Aplicativo Meu INSS

Você pode realizar seu cadastro tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Portanto, são duas opções para realizar a mesma operação.

1 – Acesse o site Meu INSS ou baixe o aplicativo disponível para Android e IOS (Play Store e App Store).

2 – Em seguida, clique em “Inscrever-se no INSS”.

3 – Após este passo, uma aba aparecerá solicitando dados como:

Nome completo;

Data de nascimento;

Email;

CPF (Cadastro de Pessoa Física);

RG (Registro Geral);

NIS/PIS (Carteira de Trabalho);

Informações gerais relacionadas à previdência social.

4 – Depois de completar estes dados, você terá que criar uma senha de acesso ao portal Meu INSS. Por ser uma fonte com muitos dados pessoais, é recomendável criar uma senha forte, com diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

5 – Feito os passos acima, basta entrar em sua conta e buscar as informações desejadas. Para realizar o login, digite seu CPF e a senha criada anteriormente.

Desta forma, você conseguiu completar seu cadastro no aplicativo Meu INSS e pode utilizar os serviços disponíveis em alguns cliques. Caso tenha dúvidas, o portal Meu INSS dispõe de uma aba que esclarece qualquer tipo de dúvida em relação ao serviço virtual.

É possível solicitar serviços sem criar senha?

Sim, você pode realizar alguns serviços sem a utilização do seu cadastro. Basta informar seu nome completo, CPF e data de nascimento. Em seguida, clique em “continuar sem login”.

Os serviços disponíveis sem utilização de cadastro são:

Agendamentos e solicitações;

Agendar perícia;

Emitir guia de pagamento;

Comunicação de acidente de trabalho (CAT);

Verificar o calendário de pagamentos de benefícios;

Encontrar agências mais próximas;

Verificar autenticidade de documentos.

Ainda assim, é importante ressaltar que estes recursos são genéricos. Aqueles que envolvem mais especificidade para você é necessário a criação da conta no aplicativo ou no site.

Quem pode acessar o aplicativo? É seguro?

O aplicativo está disponível para todos os segurados do Regime Geral de Previdência Social que necessitam dos serviços federais, tais como aposentados, pensionistas, beneficiários, entre outros.

Tanto o site quanto o aplicativo são 100% seguros, onde você tem a garantia de que seus dados e informações pessoais serão preservados. Sendo assim, evite passar a senha ou outras informações para terceiros caso você tenha dúvidas. Para isso, acesse a página do INSS e solicite por ajuda de algum servidor público.

O aplicativo Meu INSS é uma ferramenta muito útil e que facilitou a vida de muitos usuários. Vale ressaltar que este recurso já estava disponível antes mesmo da pandemia do coronavírus. Sendo assim, evitou aglomerações e deslocamentos até agências físicas.

O Meu INSS é gratuito?

Sim. Você pode baixar o aplicativo ou criar sua conta diretamente no site sem nenhuma taxa, sendo totalmente gratuito. Para consultar suas informações após realizar o login, também não há nenhum tipo de cobrança.

Em conclusão, é possível afirmar que o aplicativo Meu INSS é, sem dúvidas, um grande benefício oferecido pelo Governo Federal. A facilidade, rapidez e praticidade em receber as informações necessárias são os grandes diferenciais desta ferramenta. Se você necessita de algum destes serviços, não hesite em cadastrar sua conta e utilizar os serviços!