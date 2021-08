Conheça os principais bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro para aproveitar cada segundo no local.

Quando procuramos um bairro para visitar ou até mesmo residir, alguns critérios precisam ser considerados a fim de que possamos fazer uma boa escolha e tenhamos uma boa moradia.

Dessa forma, aspectos como localização, conforto, segurança, mobilidade urbana, acessibilidade à estabelecimentos que possuem serviços essenciais e opções de lazer e entretenimento são algumas das qualidades que buscamos em um bairro.

Neste conteúdo, buscaremos elencar os principais bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro que possuem todos estes elementos pontuados por nós, para quem deseja conhecer ou até mesmo morar na Cidade Maravilhosa. Confira abaixo e boa leitura!

Os melhores bairros da Zona Sul do RJ

Aproveitando para conhecer a Cidade Maravilhosa? Então confira, abaixo, os bairros mais expressivos da Zona Sul do Rio de Janeiro e suas particularidades e atrativos:

Leblon

O bairro do Leblon é ideal para quem busca praticidade em seu dia a dia. Ele conta com estabelecimentos direcionados ao segmento de lazer, como cinemas e teatros, o que torna a cultura bastante acessível para os moradores da localidade, tendo em vista que não precisam realizar grandes percursos para ter acesso aos locais.

Contudo, se houver necessidade, o bairro também conta com uma estação de metrô para quem precisar se deslocar.

Além disso, existe uma infinidade de ótimos restaurantes no Leblon para quem gosta de sair com os amigos, a família ou até mesmo um “date”. Assim, o bairro possui todos os critérios necessários para ser considerado um excelente lugar para passear ou residir.

Ipanema

Situado próximo ao Leblon, o famoso bairro de Ipanema também compõe esta lista de principais bairros da Zona Sul do Rio e não poderia ficar de fora, uma vez que é um dos bairros mais conhecidos e procurados da Cidade Maravilhosa.

Ipanema, que teve sua praia eternizada em composições musicais e poéticas, dispensa apresentações. Sua beleza fala por si só.

O bairro conta com excelentes restaurantes para quem gosta de experienciar o melhor da culinária, muitas opções de lojas e várias escolas conceituadas, além de ser extremamente acessível, uma vez que possui estação de metrô e variadas linhas de ônibus.

Gávea

Considerado um bairro nobre do Rio, a Gávea é um bairro que possui excelente estrutura para seus moradores e também para os passeantes que recebe.

Ele atende todas as necessidades de seus residentes, uma vez que conta com uma pluralidade imensa de restaurantes, espaços culturais, opções de lazer e entretenimento, comércios, transportes e escolas.

A Gávea é um bairro ótimo para quem gosta de tranquilidade e sossego, além de oferecer segurança e conforto.

Um dos atrativos do bairro para quem visa a carreira acadêmica é a famosa PUC (Pontifícia Universidade Católica), uma das universidades mais conceituadas do país.

Por isso, sem dúvidas, o bairro não poderia ficar de fora dessa lista, sendo um dos melhores locais do Rio de Janeiro para visitar e residir.

Lagoa

Localizado no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, o bairro, que carrega o nome do cartão postal no qual está localizado, é essencialmente residencial.

Ele é perfeito para quem gosta de estar em contato com a natureza, pois possui uma vasta região arborizada e conta com uma área de preservação ambiental. Este já é, por si só, um excelente motivo para conhecer Lagoa.

Lagoa também possui uma ciclovia perfeita para realizar pedaladas, exercícios físicos e ótimas caminhadas. Há, também, vários parques nos quais podem ser feitos piqueniques e onde podem ser praticados diversos esportes. O bairro é ideal para quem gosta de tranquilidade, atividades ao ar livre e passeios em família e amigos.

Flamengo

O bairro que dá nome a um dos clubes de futebol mais amados do país também integra essa lista.

O Flamengo é um bairro predominantemente residencial no qual pode-se encontrar apartamentos de excelente estrutura e alto padrão.

Há, também, uma estação de metrô e variadas opções de transportes públicos, sendo, portanto, um bairro acessível e de boa mobilidade urbana.

Ele situa-se perto do centro da cidade, o que faz com que ele esteja em uma região central e, dessa forma, perto de todos os estabelecimentos que prestam serviços essenciais.

Além disso, o Flamengo possui uma ótima área de lazer na qual é possível realizar diferentes tipos de passeios, como piqueniques, concertos ao ar livre, caminhadas, etc.

Laranjeiras

Laranjeiras, bairro eternizado na bela canção “All Star”, do cantor Nando Reis, é um dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro.

Ele preserva alguns prédios históricos e mantém o charme de um bairro antigo e tradicional. O bairro conta com parques e praças ideais para realizar boas caminhadas, exercícios físicos ou apenas passeios despretensiosos a fim de contemplar a beleza dos locais.

Além das opções de lazer, o bairro também possui uma grande oferta de ônibus, o que propicia o deslocamento fácil e tranquilo dos moradores e visitantes pelo bairro e por demais localizações próximas.

Humaitá

Emoldurado pela belíssima Floresta do Corcovado, o bairro Humaitá figura como um dos principais bairros da zona sul do Rio.

Humaitá possui construções antigas que foram tombadas como patrimônio histórico, o que confere ainda mais beleza e riqueza cultural para o bairro.

Agrada especialmente às pessoas que gostam de uma atmosfera mais boêmia, pois possui uma extensa variedade de barzinhos, restaurantes, padarias e outros locais do segmento alimentício que são aconchegantes e convidativos.

O bairro é completo em termos de atendimento e oferta de serviços essenciais, o que faz dele um local excelente para residir e, claro, fazer passeios agradáveis.

Agora que você já conhece os melhores bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, não deixe de inserir o local que mais te agradou em seu roteiro de viagem.

Cada um dos bairros mencionados possui especificidades e características únicas que merecem ser apreciadas de pertinho. Se o seu objetivo é residir na cidade onde está o Cristo Redentor, estes bairros são excelentes escolhas.

Se você gostou deste conteúdo, não deixe de ler no nosso site e compartilhar com pessoas que tenham interesse no assunto!