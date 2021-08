Como escolher um cartão de crédito: Guia passo a passo

Saiba como escolher um cartão de crédito para usufruir de todos os seus benefícios, pagar menos taxas e conseguir mais pontos.

Os cartões de crédito representam uma verdadeira armadilha na vida de muitas pessoas, mas isso se dá apenas por questões como falhas no planejamento orçamentário, ausência de educação financeira e pouco conhecimento acerca dos critérios que devem ser analisados ao escolher um cartão de crédito.

Já que, eles podem ser muito vantajosos quando utilizados com controle e organização, além de propiciar a parcela de compras de valores mais altos e acumular milhas de viagens para os seus usuários.

Neste conteúdo, elencamos algumas informações que podem ser muito úteis para orientar os usuários na escolha do seu cartão de crédito, então leia até o final e aproveite!

Defina as suas necessidades

Antes de tudo, é preciso delimitar bem quais são as suas reais necessidades. Faça uma análise pessoal a fim de identificar quais são os seus interesses.

Levantar essas informações ajudará você a escolher um cartão de crédito ideal para o que você necessita, logo, você não precisará ter mais gastos com um cartão que não terá funcionalidade.

Ao avaliar bem este ponto, você poderá escolher um cartão com limite alto para as suas compras e que apresente uma bandeira compatível com os locais nos quais você costuma efetuar compras.

De nada adianta escolher um cartão com limite inferior ou uma bandeira não aceita onde você comumente realiza suas compras. Avaliar estes pontos é fundamental para fazer uma escolha inteligente e acertada.

Busque por várias opções

Na maioria das vezes, os consumidores limitam-se a escolher o cartão de crédito do banco no qual são clientes, ou seja, onde possuem conta-corrente.

No entanto, essa não é a única opção. É perfeitamente possível obter os serviços de cartões de créditos de outros bancos ou instituições financeiras, embora ainda não seja cliente.

Dessa forma, é importante que o cliente realize uma boa pesquisa dos serviços oferecidos por cada banco, a fim de ampliar as suas opções.

Já que, esta pesquisa irá revelar aspectos como anuidade, taxa de juros, limite e vantagens.

Assim, ele poderá comparar e identificar que serviço adequa-se melhor à sua realidade e aos seus interesses.

Observe a taxa de anuidade

Ter a melhor experiência nos serviços desfrutados é um dos maiores desejos de todo cliente, independentemente do segmento do serviço que está sendo utilizado. Isso inclui, por exemplo, ter a menor despesa possível, sobretudo quando o orçamento é apertado.

Nesse sentido, um critério muito importante a ser avaliado quando procuramos um bom cartão de crédito é a sua anuidade.

Muitos cartões de crédito possuem taxas de anuidade que tendem a aumentar de acordo com as vantagens que o cartão oferece.

Contudo, existem cartões isentos de anuidade, os quais também oferecem uma ótima experiência de uso. Se possível, priorize os cartões sem anuidade. Dessa forma, você terá uma despesa a menos.

Confira o programa de pontos

Um outro critério fundamental a ser avaliado no processo de escolha do cartão de crédito é o seu programa de pontos.

Diversos cartões oferecem um sistema de acúmulo de pontos que podem ser convertidos, posteriormente, em serviços, produtos ou descontos. Os pontos são acumulados na medida em que o cartão é usado para efetuar compras.

Para identificar qual sistema de pontuação é melhor, é preciso atentar-se para questões como o custo, isto é, se participar do programa de pontos acarretará alguma taxa de anuidade.

Além disso, um outro ponto a se analisar é a equivalência entre o dinheiro gasto e a conversão deste dinheiro em pontos.

Informe-se quanto ao prazo de validade desses pontos. Muitos usuários acabam não se atentando para o prazo de expiração dos pontos, o que faz com que eles percam a sua validade antes mesmo de serem usufruídos, ocasionando, consequentemente, um prejuízo.

Todos esses aspectos devem ser levados em consideração para que você faça uma escolha satisfatória.

Veja os benefícios oferecidos

Conforme mencionamos, muitos dos benefícios que os cartões de crédito oferecem estão atrelados, também, ao pagamento de anuidades.

Dessa forma, avalie bem quais são os benefícios disponibilizados a fim de concluir se eles serão relevantes ou não para você. Pagar uma taxa de anuidade mais alta para ter acesso a benefícios que provavelmente não serão usufruídos pode ser um gasto desnecessário.

Se você é uma pessoa que não costuma realizar viagens, por exemplo, participar de um clube de vantagens que oferece milhas aéreas não será algo vantajoso.

As milhas certamente irão expirar antes que você as utilize, sendo, dessa forma, apenas um desperdício de dinheiro.

Portanto, realize uma boa pesquisa das vantagens que o cartão propõe e, baseando-se nas suas vivências, interesses, necessidades e perfil financeiro, identifique se será interessante ou não aderir aos clubes de vantagens.

Consiga negociar o limite do seu cartão de crédito

O limite do cartão de crédito é um fator extremamente importante para um consumidor, afinal, ele é que define quanto o usuário poderá gastar.

O limite é determinado pelos bancos após uma análise do perfil financeiro do cliente, a qual baseia-se na renda e nos pagamentos realizados pelo usuário do cartão.

É comum que, inicialmente, alguns bancos liberem um valor um pouco menor para os clientes. Entretanto, este valor pode aumentar expressivamente conforme o uso do cliente.

Há, ainda, a opção de negociar com o banco o limite do cartão. Caso você precise realizar compras de valores superiores ao limite, é possível estabelecer uma negociação com a empresa.

Vale salientar que é fundamental que haja organização financeira a fim de evitar descontroles e possíveis prejuízos futuros.

Por isso, é sempre importante considerar bem as suas necessidades e a sua realidade orçamentária.

Esperamos que este conteúdo tenha ajudado a elucidar questões relativas aos cartões de créditos, para que você faça escolhas assertivas e conscientes.

Aplicando cada uma das dicas elencadas, você certamente fará uma boa escolha e terá uma ótima experiência com o cartão de crédito escolhido.

