Tarcísio Meira morre aos 85 anos, vítima da Covid-19

Morreu hoje o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos de idade. Ele estava internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta da covid-19.

Considerado um dos maiores atores da dramaturgia, Tarcísio nasceu em outubro de 1935, em São Paulo. Ele começou a carreira artística no final dos anos 1950 no teatro, em peças como Chá e Simpatia e Quando As Paredes Falam, ambas em 1957.

A esposa dele, a atriz Glória Menezes, 86, também foi infectada pelo vírus, mas teve um quadro mais brando. Ela está em um quarto, com “boa recuperação”. Casados desde 1962, ambos receberam a segunda dose da vacina contra o coronavírus em março, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde se isolaram durante a pandemia.

O casal é pai de Tarcísio Filho, 58 anos. Glória também é mãe de Amélia Brito, 64, e João Paulo Brito, 62, da união com Arnaldo Brito. Nas redes sociais, Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho, comentou que o casal foi contaminado “num descuido”. Ainda, segundo ela, seu marido foi testado e não contraiu a doença.