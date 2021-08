Mulher cai de parapente na Serra Catarinense

Na tarde deste domingo(15), em Urubici na serra catarinense, uma mulher sofreu queda de parapente. Foi acionada a guarnição do ASU-363, chegando ao local da ocorrência e constatou que se tratava de uma queda de parapente, que segundo relato da vítima, feminina de 28 anos, o parapente durante aterrissagem começou a perder altura abruptamente e que neste momento as árvores próximas ajudaram a diminuir a desaceleração da queda, porém a vítima caiu com seu tornozelo direito tocando o solo de forma violenta, que ainda de acordo com ela, ouviu um estalo relatando forte dor no membro em questão. Tendo em vista a distância que estava a vítima da principal via de acesso, foi acionada a AR-87 em apoio para facilitar a chegada no determinado local. Durante avaliação foi constatado suspeita de luxação de tornozelo ou fratura de tíbia e fíbula, portanto realizado o atendimento cabível (imobilização) e conduzida ao HSJU para avaliação médica.





Fonte: 5° Batalhão de Bombeiros Militar