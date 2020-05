Reunião do Fórum Parlamentar Catarinense contará com a participação de dois ministros

Nesta quinta-feira (21), o Fórum Parlamentar Catarinense irá reunir lideranças de todos os Estado, para debater os impactos na saúde de Santa Catarina frente à pandemia e as perspectivas de retomada da economia.

A reunião, que acontece na cidade de São João Batista, a partir das 16 horas, foi um pedido do Prefeito Daniel Netto Cândido, ao coordenador do Fórum, deputado federal Daniel Freitas. Formado pelos 16 deputados federais e três senadores, outra pauta que estará em discussão é referente aos municípios catarinenses e as medidas adotadas para o enfrentamento do COVID-19.

Nesta segunda-feira (18), Daniel Freitas confirmou a participação de dois Ministros do Governo Bolsonaro: Paulo Guedes, da Economia; e Abraham Weintraub, da Educação, que farão participação através de videoconferência. Até a última sexta-feira, estava confirmada também a participação do Ministro da Saúde, Nelson Teich, que deve ser substituída por um dos representantes do Ministério. Além dos parlamentares catarinenses que compõem a bancada no Congresso Nacional, confirmaram a participação o Governador Carlos Moises e a Vice-Governadora Daniel Reinehr. Outras lideranças de entidades como Facisc, FIESC, Fecomércio, Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina e Fecam, já confirmaram presença, bem como Deputados Estaduais, Prefeitos e representantes de entidades ligadas ao setor calçadista.

Para o coordenador do Fórum, este é um importante debate, onde os representantes do Governo Bolsonaro irão falar sobre as medidas emergenciais desenvolvidas para minimizar os impactos causados pela pandemia nos diversos setores. “Viemos, ao longo deste período, realizando diversas reuniões com entidades para que possamos auxiliá-los e ser uma ponte junto ao Presidente Jair Bolsonaro e seus Ministérios. Nosso trabalho vem sendo desenvolvido como forma de minimizar a crise e traçar estratégias para o pós-pandemia, tanto que, mesmo com o Congresso Nacional fechado, estou frequentemente em Brasília me reunindo com os Ministros para trazer soluções e diminuir a preocupação que este momento está causando em todos os setores”, explica Daniel Freitas.

“Precisamos de um olhar mais direto para o nosso setor. Nossa cidade é a Capital Catarinense dos Calçados, nossa economia gira em torno do setor”, destaca o Chefe do Executivo de São João Batista. O prefeito acrescenta que por se tratar de um produto que não é essencial, as pessoas irão priorizar outros produtos em um primeiro momento. “A retomada vai ser ainda mais difícil. O município fez tudo o que estava dentro de sua alçada. Tem coisas, no entanto, que não dependem só de nós. Por isso fizemos esse apelo”, destaca.

As entidades convidadas para o debate, formularão questionamentos que serão respondidos durante a reunião pelos próprios Ministros, que participarão em momentos distintos durante o evento.

Uma das principais preocupações do coordenador do FPC, é quanto às precauções por conta da pandemia. Por isso, a maioria dos participantes deve acompanhar a reunião de forma virtual. Aos poucos presentes no local da reunião, será disponibilizado álcool em gel, máscaras, além de as cadeiras manterem o distanciamento. Também foi solicitado aos participantes que, caso fizessem parte do grupo de risco ou alguma comorbidades, que participassem de forma virtual.