Soldado baleado no assalto a banco em Criciúma passa por nova cirurgia

Médicos irão inserir uma válvula no cérebro do soldado.

O soldado Jéferson Luiz Esmeraldino, baleado no assalto a banco em Criciúma, passa na manhã desta quarta-feira (25) por uma cirurgia no Hospital Baia Sul, em Florianópolis. Esmeraldino deu entrada no centro cirúrgico por volta das 9h. Os médicos vão colocar uma válvula no cérebro do soldado, o que poderá ajudá-lo, uma vez que o policial está com hidrocefalia.

Os médicos que acompanham o Esmeraldino acreditam que com essa válvula, o policial poderá reagir e até recuperar mais movimentos. Por enquanto, desde que recebeu alta médica e foi para casa em Tubarão, Esmeraldino teve alguns movimentos leves de melhora, mas ainda não fala e nem interage. “Temos muita esperança de que a cirurgia seja um sucesso. Quero ver meu filho interagindo ou até falando futuramente”, enfatiza a mãe do soldado, Sandra Aparecida Nunes.

Os custos do tratamento são pagos pela própria Polícia Militar. Nos próximos meses, Esmeraldino e a família devem se mudar para uma casa no litoral sul de Santa Catarina. O local ainda não foi revelado. Em 28 de maio, Esmeraldino foi reformado por incapacidade física.

Festa de aniversário

Na ultima sexta-feira (20), a filha do soldado, Ana Liz ganhou uma festinha de aniversário, na comemoração dos seis anos. O tema da festa foi “a bela e a fera”. Foram os médicos que organizaram a comemoração. “Foi um dia muito especial. Os médicos que fazem o tratamento do meu filho se sensibilizaram com a situação da minha neta e organizaram essa festa. O tema da festinha era uma ideia do meu filho. Foi um dia emocionante”, conta Sandra Aparecida Nunes.