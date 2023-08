Encontro Regional em São Joaquim reuniu instituições e produtores para debater a campanha “Todos contra o Cancro Europeu”

O foco do evento foi a campanha “Todos contra o Cancro Europeu”, uma iniciativa de grande impacto na luta contra a disseminação dessa doença que afeta a produção de maçãs na região. Durante o encontro, especialistas apresentaram informações atualizadas sobre medidas de prevenção, técnicas de manejo, avanços na pesquisa e estratégias de combate ao Cancro Europeu.

Na tarde desta sexta-feira, (25), o Centro de Eventos Paroquial em São Joaquim foi palco de um encontro de extrema relevância para a região produtora de maçãs. Promovido pelo Comitê Estadual de Sanidade das Pomáceas (CESP), em parceria com um conjunto de instituições renomadas, o evento reuniu produtores, especialistas e representantes do setor para discutir e atualizar informações sobre a campanha “Todos contra o Cancro Europeu”.

Com a presença de entidades de peso, como a AMAP (Associação de Maçã e Pera do Estado de Santa Catarina), ASSEA (Associação Sul Brasileira de Produtores de Maçã e Pera), EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), CIDASC (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina), ABPM (Associação Brasileira de Produtores de Maçã), EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Secretaria de Estado da Agricultura de SC, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, FAESC/SENAR/Sindicatos Rurais, UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), NUTASJ (Núcleo de Tecnologia de São Joaquim) e CREA-SC (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina), entre outras.

O evento propiciou um espaço para troca de conhecimentos e experiências entre os participantes, fomentando a colaboração entre as instituições e produtores, visando fortalecer ainda mais a sanidade das pomáceas na região. Palestras, debates e workshops enriqueceram a programação, oferecendo às presentes informações valiosas para aprimorar suas práticas e se manterem atualizados no cenário em constante evolução da fruticultura.

O Comitê Estadual de Sanidade das Pomáceas (CESP) e as instituições parceiras reafirmaram seu compromisso em apoiar os produtores locais e contribuir para a saúde e produtividade da indústria de maçãs em Santa Catarina. A união de esforços e o engajamento de todos os envolvidos demonstram a determinação da região em enfrentar os desafios e garantir um futuro próspero para o setor.

Este encontro regional se mostrou um passo significativo na trajetória de combate ao Cancro Europeu e na busca pela excelência na produção de maçãs. Com a colaboração contínua entre as instituições e a aplicação das informações compartilhadas, a região de São Joaquim reafirma sua posição como um dos principais polos fruticultores do país.

Com informações: Notiserra