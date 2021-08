Coeficientes de casas de apostas: tipos e métodos de cálculos

As casas de apostas online que operam no Brasil utilizam por padrão o sistema de cotações decimal. Entretanto, existem vários outros modos de mostrar as odds, pouco usados por aqui, mas que fazem sucesso em outros cantos do mundo. Se você quer conhecer estes tipos de coeficientes e descobrir como os sites os calculam, este artigo explicará tudo. Após aprender, aproveite nossas dicas de apostas para colocar seus conhecimentos em prática.

Os principais formatos de odds

O formato mais famoso de exibição das odds é o decimal, também conhecido como sistema europeu. Com certeza você já está familiarizado com esse modo de mostrar as cotações: é aquele que está em todos os sites logo que os abrimos e utilizado por quem dá dicas de apostas. Nele, os números são mostrados em formato decimal, como 1.8, 2.5, 6.0 e assim por diante.

O coeficiente exibido no formato decimal mostra a quantidade de vezes que seu dinheiro será multiplicado se a sua aposta for vencedora. Por exemplo: apostando R$20 em uma linha com cotação 1.8, você terá um retorno de R$36 (lucro de R$16).

Outro formato muito popular é o fracionário, conhecido como sistema inglês. Nele, as cotações são exibidas através de dois números divididos por uma barra. Por exemplo: 6/1, 9/5, 25/10. Nele, o cálculo é um pouco mais difícil. O primeiro número significa o seu lucro e o segundo significa o valor apostado. Ou seja, uma cotação 6/1 equivale a uma de odd 7.0, pois para cada 1 real apostado, você terá 6 de lucro.

Atente-se ao fato de que o que é representado na odd fracionária é o lucro, e não o retorno. Ou seja, para saber o retorno total, você deve somar os dois números.

O formato mais complicado e menos utilizado é o americano. Nele, as cotações são exibidas de um sinal positivo ou negativo e por um número. Por exemplo: -200, +350 etc.

A base do cálculo das odds americanas é 100. Se o sinal for negativo, o número representa quanto você precisaria apostar para ganhar R$100. Ou seja, indica o time favorito, a aposta que tem mais probabilidade de ocorrer. Se o número for positivo, ele mostra quanto você ganhará se apostar R$100. Veja na prática:

Uma odd de -200 significa que você precisa apostar R$200 para lucrar R$100. Ou seja, equivale a uma cotação de 1.5. Já uma aposta com odd +350 indica que se você apostar R$100, terá R$350 de lucro. Ou seja, uma odd de 4.5, já que o seu retorno total seria R$450.

Qual formato usar?

Nossa recomendação é que você sempre utilize o formato decimal. Você deve ter percebido nas explicações e nos cálculos acima que é muito mais fácil enxergar o retorno possível de uma aposta utilizando este método de exibição dos coeficientes. Afinal, a conta é simples e basta multiplicar. Além disso, quase todas as dicas de apostas esportivas no Brasil utilizam esse padrão.

Além disso, não há vantagem nenhuma em utilizar as outras formas de exibição das odds. Isso poderá acabar de confundindo e fazendo com que você realize apostas que não são tão vantajosas.

E nunca se esqueça: caso você perceba que as apostas esportivas estão atrapalhando sua vida e prejudicando sua saúde mental, procure uma linha de ajuda para jogos de azar.