Professor da Udesc incentiva vizinhos a cultivar e doar alimentos para famílias com dificuldades econômicas

No quintal da casa do professor Dennis Góss, do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Lages, foi transformado em uma grande horta.

O professor, que integra o Departamento de Solos e Recursos Naturais da universidade, está usando todo o espaço disponível ao redor da própria casa para produzir hortaliças, legumes e verduras para serem doados a famílias com dificuldades econômicas, em função da pandemia de coronavírus.

A intenção é expandir a iniciativa entre os vizinhos e a comunidade para que mais pessoas, em seus bairros, produzam alimentos para serem compartilhados. “Muitas pessoas têm vizinhos que estão ou terão dificuldades econômicas por não poderem trabalhar, principalmente os que são trabalhadores autônomos”, diz Góss.

Para incentivar a multiplicação das hortas, o professor criou o grupo Vizinho do Bem, em um aplicativo de mensagens instantâneas, no qual compartilhou a iniciativa. “O objetivo é incentivar quem tem quintal a produzir alimentos. Porque, daqui três ou quatro semanas, é que as pessoas mais irão precisar”.

Só no quintal de Góss, já são cinco canteiros prontos, onde estão sendo cultivadas espécies que se desenvolvem bem no inverno, como rúcula, alface, beterraba, rabanete e couve. “À medida que vamos conseguindo colher, vamos renovando a horta”, explica.

O engajamento de outras pessoas já resultou na doação de mudas, sementes e serragem para compostagem. “Eu, como professor e engenheiro agrônomo, devo honrar a minha missão e o juramento do dia da formatura de produzir alimentos e alimentar as pessoas, principalmente as mais necessitadas”.

