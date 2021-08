Túmulo do saudoso ex-deputado Sandro Tarzan é vandalizado em São Joaquim

Um cena puramente lamentável foi evidenciada pelos familiares do saudoso ex-deputado Joaquinense Sandro Tarzan que relataram nas redes sociais o ataque de vândalos que destruíram vidros do jazigo pertencente à família.

Alessandro Sandro Tarzan Silbert Campos da Silva, mais conhecido como Sandro Tarzan faleceu em 31 de janeiro de 2017 após complicações em um transplante de fígado na cidade de Blumenau. O Corpo foi trasladado para São Joaquim e sepultado no jazigo da família no cemitério Santo Anjo da Guarda.

A família lamentou profundamente o ato de vandalismo, porém não é a primeira vez que o cemitério é vandalizado na cidade de São Joaquim. O túmulo sofreu um ato de depredação de forma brutal e gratuita sem que levassem nada de dentro do jazigo. Além de ser uma ação de desrespeito com a família, o tal ato incorre no crime tipificado no Art. 210 do Código Penal brasileiro que prevê: “Violar, profanar, destruir sepultura ou urna funerária: Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.