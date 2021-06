Assaltantes fogem deixando explosivos no Bradesco de Bom Retiro

A ocorrência foi na madrugada desta segunda-feira, 07, no município de Bom Retiro, na Serra Catarinense, quando foi registrado uma tentativa de arrombamento a caixa eletrônico no banco Bradesco.

As informações preliminares contextualizam a ação criminosa praticada por três homens supostamente armados, utilizando um veículo furtado no município de Alfredo Wagner.

As guarnições do PPT estão fazendo buscas e o veículo já foi localizado. O local permanece isolado até a chegada do BOPE para os protocolos de atendimento de ocorrência com uso de explosivos.

Com informações 6° Batalhão de Polícia Militar de Lages