Frio de -7.4°C em amanhecer congelante na Serra Catarinense

A Serra Catarinense teve um amanhecer congelante, neste último sábado (21), totalmente abaixo de zero. A menor temperatura foi registrada pela rede de Estações Kaiser no município de Bom Jardim da Serra que chegou a -7.4°C, se tornando o dia mais frio do ano de 2022 até então.

Veja o Vídeo:

Já em São Joaquim, a mínima foi de -5.6°C, e os automóveis amanheceram recobertos por uma considerável camada de gelo em toda parte da cidade. Até mesmo o “Geanildo” o simpático bonequinho de geada reapareceu em meio a esta rigorosa onde de frio do mês de maio.

Já são 19 marcas negativas em (12 somente em maio) e 33 dias com geadas em Santa Catarina. Cerca de 26 municípios ficaram com a temperatura abaixo de zero.

As mínimas Abaixo de 0°C

-7,4 B.Jardim*

-6,4 Painel/PWS

-5,6 S.Joaquim*

-5,5 Água Doce*

-4,4 Lebon Régis*

-4,1 Vargem Bonita*

-3,7 Campo Alegre/DSoares

-3,4 Urubici**

-3,1 Fraiburgo*

-2,6 Ponte Alta do Norte**

-2,5 Joinville/serra/DSoares

-2,1 Curitibanos/UFSC**

-1,9 Rio Rufino**

-1,7 Frei Rogério**

-1,6 Itaiópolis**

-1,4 Caçador**

-1,1 Monte Castelo**

-1,1 Major Vieira/Inmet

-1,1 Mafra/J.Alex

-1,0 Bom Retiro**

-1,0 Lages/UDESC**

-0,6 Rio das Antas**

-0,6 Papanduva**

-0,4 Canoinhas**

-0,2 Brunópolis**

-0,1 Major Gercino/Guto

5,2 Florianópolis**

*Estações Keiser

**Epagri

Dados compilados por Ronaldo Coutinho / Piter Scheuer em estações padronizadas (governamentais e particulares)

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online