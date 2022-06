Sucos integrais da Casa Di Morangos & Pink Apple: Por que você deve incluir o suco de maçã integral na sua rotina?

Deguste o delicioso Suco de Maçã Integral da Casa di Morangos & PinkApple é feito com maçãs altamente selecionadas, sem adição de açúcares e outros componentes químicos, trazendo o sabor original da verdadeira fruta! Estamos falando de suco integral, feito com muito amor e carinho, pois são uma família cuidando da sua!!!

As maçãs utilizadas no suco de maçã da Casa di Morangos & PinkApple são cultivadas em uma das regiões mais fria do Brasil, em São Joaquim na Serra Catarinense.

Sucos integrais e suas vantagens.

Por que você deve incluir o suco de maçã integral na sua rotina?

O suco integral de qualquer fruta é uma bebida 100% natural e 100% fruta. Ou seja, não conta com nenhum tipo de conservantes ou aditivos, não é adoçado artificialmente e utiliza toda a fruta em seu preparo.

Na verdade, nem água deve ser acrescentada. Todo o sabor do suco integral vem da própria fruta, seja ela maçã, uva ou outra. Sendo assim, além de muito mais gostoso do que as outras opções industrializadas, o suco integral não possui ingredientes nocivos à nossa saúde.

Já diz o ditado: “one apple a day keeps the doctor away”, o que em tradução livre significa que “uma maçã por dia mantém o médico longe”. E não foi à toa que essa frase foi criada e ficou tão famosa. As maçãs e, consequentemente, o suco de maçã integral, oferecem diversos benefícios para a saúde, A concentração de fibras e vitaminas B, C e E fazem desta fruta uma importante aliada na prevenção de doenças. Confira alguns deles:

Auxilia na perda de peso

Além do baixo valor calórico, o suco de maçã é rico em fibras. É por isso que ele provoca aquela sensação de saciedade, evitando que você consuma “bobagens” na hora do seu lanche, por exemplo.

A bebida também tem baixa quantidade de sódio, o que ajuda a liberar (e não reter!) excesso de água em nosso corpo. Ou seja: além de ajudar na perda de peso, o suco de maçã integral ainda dá aquela força para desinchar!

Combate a artrite

Ricas em potássio, as maçãs ajudam a prevenir doenças como a artrite. Mas quem já possui a doença também pode se beneficiar do suco, pois ele ajuda no controle dos sintomas e a aliviar as dores reumáticas.

Problemas respiratórios

A maçã possui antioxidantes que ajudam a melhorar a capacidade respiratória e ainda protegem os pulmões. Uma pesquisa feita pela Universidade de Nottingham, Inglaterra, mostrou que as pessoas que comem cinco maçãs ou mais por semana têm menos problemas respiratórios, incluindo asma. A maçã também possui uma propriedade adstringente que auxilia a garganta e as cordas vocais.

Prevenção de cárie dentária

Esta infecção é causada por causa de bactérias e o sumo das maçãs têm propriedades que podem matar até 80% destes germes. Por isso, alguns dentistas recomendam oferecer maçãs para as crianças que comem muitos doces, pois a fruta ajuda a proteger a superfície dos dentes e gengivas.

Cérebro

Devido às vitaminas do complexo B, a fruta também ajuda na prevenção de todo o sistema nervoso. Isso se dá por ela ser uma ótima fonte de nutrientes, sendo rica em vitamina C e ácido fosfórico. Desta forma, a maçã ajuda a evitaar doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson.

Câncer e envelhecimento

Por ser rica em taninos e flavonóides, que são fitonutrientes que agem como antioxidantes, adstringentes e antiinflamatórios, a fruta ajuda na prevenção do envelhecimento precoce. Os flavonoides também auxiliam em doenças cardiovasculares. Além disso, a maçã possui componentes que ajudam na prevenção do câncer de cólon, de próstata e de mama.

Saciedade

As maçãs são muito recomendadas aos que querem começar uma dieta. Isso porque a fruta possui fibras que ajudam a dar a sensação de saciedade. A casca, por exemplo, possui fibras insolúveis que não são digeridas e, por isso, ficam no estômago por mais tempo. Ela também tem o poder de reduzir a vontade de comer doces e chocolates.

Venha conhecer esta família de produtos!

