Governador fecha roteiro pela Serra com mais de R$ 100 milhões em investimentos para a região

Em todas as regiões do Estado, os catarinenses estão acompanhando demandas históricas saindo do papel. A ação do Governo do Estado é possível porque, com as contas em dia e o corte de gastos, o dinheiro público pode retornar à população em obras e melhorias. Esta semana foi a vez da Serra Catarinense. O governador Carlos Moisés encerrou nesta sexta-feira, 10, um roteiro com anúncios em Lages, Urupema, Bom Jardim da Serra e Otacílio Costa. Os recursos, que serão investidos em melhorias de infraestrutura, educação e turismo, passam dos R$ 102 milhões.

“Assumimos o compromisso de estar perto dos municípios e estamos fazendo isso investindo recursos em ações prioritárias que vão contribuir para melhorar a vida das pessoas. É no município que a presença forte do Estado precisa estar, com serviços de qualidade e parceria para realizar as obras mais importantes”, frisa o governador Carlos Moisés.

Dos anúncios feitos pelo chefe do Executivo estadual para Lages, R$ 35 milhões serão destinados a um trabalho completo de revitalização de ruas e acessos do município. Além dos recursos para a melhoria viária urbana da maior cidade da Serra, Lages e outros municípios da Amures foram contemplados com mais R$ 32 milhões para uma série de investimentos incluindo melhorias na educação especial e a construção de uma usina de asfalto. Deste valor, R$ 16 milhões são para emendas parlamentares destinadas aos 18 municípios da região.



Os atos realizados em Lages contaram ainda com uma quebra de protocolo em que o governador confirmou R$ 12,4 milhões para a construção da Ponte das Goiabeiras, em São Joaquim, após a informação de que o projeto de engenharia da obra havia sido concluído.



Nas palavras do prefeito de Lages, Antônio Ceron, a ação demonstra a visão de estadista do governador Carlos Moisés em atender os pleitos dos municípios.

“Essas entregas vão representar mais qualidade de vida para a população. O momento é de agradecer ao Governo do Estado. Nós temos muitas demandas e não conseguimos atacar todas, então essa parceria é fundamental”, destacou Ceron.

Nesta sexta-feira, 10, Carlos Moisés deu sequência ao roteiro pela Serra com novos anúncios. Urupema terá R$ 5 milhões para construir uma rua coberta e aquecer os negócios ligados ao turismo. O projeto é um desejo antigo da comunidade local e agora está autorizado com recursos do Estado. O prefeito Evandro Frigo diz que a obra “representa um marco histórico para o município”.

Além dos recursos para a construção da Rua Coberta, R$ 3,2 milhões serão repassados ao município para uma série de outras obras, incluindo investimentos por meio da Casan e melhorias em atrações turísticas da cidade e na área da educação especial.



No município de Bom Jardim da Serra, Carlos Moisés entregou mais R$ 5,6 milhões. Dos recursos, R$ 4,9 milhões serão para a revitalização de três praças e ruas do município, incluindo o acesso à SC-390. Já para a licitação da iluminação da Serra do Rio do Rastro foram autorizados mais de R$ 742 mil. O prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Luiz Ostetto, destacou que os investimentos representarão “um novo tempo para o município”.

O roteiro pela Serra Catarinense terminou no fim da tarde desta sexta-feira, em Otacílio Costa. Por lá, Carlos Moisés anunciou R$ 1,8 milhão. Os recursos serão investidos em ações de infraestrutura e de reformas na sede da Apae do município. O prefeito Fabiano Baldessar também expressou gratidão ao governador pela parceria que vai permitir gerar mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população local.



Ainda em Otacílio Costa, o governador quebrou novamente o protocolo e anunciou que destinará R$ 7 milhões para a construção de uma ponte ligando a cidade com a vizinha Bocaina do Sul.



Além dos investimentos, o roteiro de Carlos Moisés pela Serra incluiu o lançamento do programa Gente Catarina, para impulsionar o IDH das cidades menos desenvolvidas do Estado. Ao encerrar a agenda, o governador reforçou a importância do fortalecimento dos municípios, por meio da parceria com o Estado. “As pessoas vivem nas cidades, e por isso nós acreditamos nestas parcerias com as prefeituras. Estamos investindo não apenas aqui na Serra, mas em todas as regiões de Santa Catarina, sem distinção”, concluiu Carlos Moisés.



