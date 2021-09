20 Anos dos Vinhedos Suzin – Uma Vinícola que marcou a história dos Vinhos de Altitude

Nesta data de 24 de Setembor de 2021 é dia de comemorar o aniversário de uma das mais tradicionais empresas de vitivincultura de São Joaquim a Vinícola Suzin. A comemoração será feira através de uma live às 20h pelo Instagram da Vinícola que irá reunir as pessoas que fizeram e fazem parte da história da Vinícola, que foi a primeira a colher uvas em escala comercial da altitude catarinense.

A história da Suzin inicia-se em 1976 pelo patriarca Zelindo Melci Suzin com a plantação de 1 hectare de batata-semente.

Em 1989 com o retorno dos filhos Jeferson e Everson do Colégio Agrícola, criou-se a empresa agrícola familiar Agro Suzin.

No ano de 1992 começa um novo desafio para a família Suzin; o plantio de macieiras com 10ha no total.

Em 1999 a família adquiriu a Fazenda Alecrim.

Com uma visão empreendedora, buscando a diversificação agrícola, um resgate histórico na origem italiana da família, em 24 de setembro de 2001 deu-se o plantio da primeira muda de videira.

Com o espírito de pioneirismo, a família Suzin desbravou um setor até então desconhecido.

Destemidos, em 2006 nascia a Vinícola Suzin, uma vinícola genuinamente joaquinense.

No ano de 2008 os primeiros rótulos eram apresentados ao seleto público da Expovinis, em São Paulo. Os varietais Merlot e Cabernet Sauvignon.

A Suzin hoje, conta com o apoio de 110 colaboradores diretos no período de safra, que auxiliam nos 100ha de batata semente, 60 ha de macieiras e 10 ha de vinhedos.

Os vinhedos contam com nove variedades, sendo elaborados 17 rótulos entre brancos, rosés, tintos e espumantes. Dois merecem destaque especial: o Zelindo e o Dona Arlene, que levam o nome dos progenitores da família.

FUTURO

2020 foi um novo marco para a empresa, que mais uma vez buscou novas oportunidades. Desta vez com o plantio de soja que está em fase experimental. Com 140ha a AgroSuzin vai em busca de novos conhecimentos e tecnologia para essa cultura. Também está nos planos a construção de um receptivo nos vinhedos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Na visão da empresa; os colaboradores, clientes e meio ambiente são o os pilares da sustentabilidade. Ao utilizar técnicas de pulverização diferenciada, não utilizar herbicidas, respeitar as normas técnicas necessárias, garantem uma gestão social eficiente.

DIFERENCIAL

O terroir, aliado a um manejo adequado, à busca incessante por conhecimento, inovação, tecnologia e pesquisa, são diferenciais que tornaram a Suzin referência em vinhedos de qualidade e beleza ímpar.

PAIXÃO PELO QUE FAZ

“Ao entregar vinhos de qualidade, queremos que o cliente perceba nosso amor e comprometimento ao que fazemos”, ressalta Everson Suzin, sócio-diretor da empresa.

