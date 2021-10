Loja Pink Star Maria a nova opção em moda e acessórios no Centro de São Joaquim

Abriu as portas em São Joaquim no último sábado (16), a Loja Pink Star Maria, com uma infinidade de roupas para a moda masculina e feminina, infantil, calçados e também é possível encontrar uma grande variedade em acessórios e semijóias.

A Pink Star Maria está localizada na Rua Genovêncio Mattos, 115 no Centro próximo ao Colégio São José, você pode fazer uma visita e contar com o bom atendimento da proprietária Maria Helena Quirino de Souza e sua família.

Todo nome tem um significado especial e a loja Pink Star Maria não é exceção, Pink a cor que a dona ama e se identifica, Star sendo a uma estrela em combinação com Maria primeiro nome da proprietária da loja.

“Estou realizando um grande sonho e agradeço a todos que compareceram no dia da inauguração e fizeram com que essa data se tornasse ainda mais especial. Tive muitos obstáculos para chegar até aqui mais com força e determinação eu consegui. Agradeço a toda minha família e amigos por me ajudarem abrir as portas com grande confraternização. Espero por todos os clientes com muita dedicação e atenção peço que venham nos visitar”, destaca a Maria Helena Quirino de Souza.