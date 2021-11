Serra do Rio do Rastro terá bondinho, estação de ski e shopping

O edital de concessão do mirante da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, vai prever um valor milionário de investimentos pela empresa vencedora da licitação. O governo do Estado, através da Santur e da SCPar, definiu que o projeto apresentado pela empresa Vallya será a base do contrato a ser executado em um dos pontos turísticos mais importantes do Estado. Pela proposta, a vencedora da licitação a ser lançada no começo de 2022, segundo os planos do governo, terá que construir estruturas como um bondinho, um shopping, uma estação de ski, entre outras estruturas. Ao todo, o investimento será de R$ 127 milhões.

A confirmação da escolha do projeto da Vallya ocorre nesta segunda-feira (1º), quando ocorre a publicação do ato no Diário Oficial do Estado (DOE). Ela apresentou a melhor proposta dentro do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a concessão complexo turístico da Serra do Rio do Rastro. Outra empresa também havia apresentado um projeto para o local, mas a comissão da Santur e da SCPar definiu o trabalho da Vallya como vencedor.

Dentro do pacote, além do bondinho, da estação de ski e do shopping, estão previstos um novo mirante, circuito de montain bike, ponte de vidro, lago cênico, pista de patinação, tirolesa, mirante panorâmico, quiosques, restaurantes, espaços para piquenique, SPA, heliponto e casas de campo.

A publicação do edital está prevista para janeiro do ano que vem. Posteriormente ocorre audiência pública e a licitação da concessão para que a empresa vencedora possa executar as estruturas previstas.

O mirante da Serra do Rio do Rastro fica em Bom Jardim da Serra. A estrutura viária da região, conhecida pelas belas curvas, pertence a Lauro Müller.

