Poço de 300m é perfurado, mas nada de água ao lado do Reservatório em São Joaquim

As condições de estiagem/seca afligem a região de São Joaquim

A Barragem do Rio Antonina, que abastece a cidade de São Joaquim está em seu nível mais crítico do século, o rio secou e o único resquício de água, que abastece o município todo, é a transposição de um lago a cerca de 2.5km do Reservatório. A transposição de água está sendo feita por bombeamento por um cano margeando o asfalto e dois caminhões tanque trabalhando incansavelmente até ás 23h (da noite).

Na noite de sábado (14), a Casan começou o trabalho de perfuração de um poço artesiano ao lado do reservatório do Rio Antonina (próximo ao CETREJO), a ação foi iniciada na noite de sábado e terminou no final de domingo com a perfuração de 300m de profundidade, porém não foi encontrado água mesmo as condições geográficas sendo propicias.

A Casan informou que seguirá com ações emergenciais, porém agora é a hora de a população poupar ao máximo o uso da água em São Joaquim.

De acordo com o Climaterra, o volume de chuvas previstas para essa semana não serão suficientes e para os próximos dias as condições são mais escassas ainda.

RIO ANTONINA SECOU – VEJA O VÍDEO:

Dicas de uso responsável da água

:: Tome banhos mais breves.

:: Feche a torneira ao escovar os dentes e ao fazer a barba.

:: Não lave a louça com água corrente: passe rapidamente água nas louças, ensaboe os pratos e utensílios. Abra a torneira apenas para enxaguar.

:: Não lave roupa com água corrente.

:: Só ligue a máquina de lavar louça ou a de lavar roupa com capacidade total: o consumo é igual se ela não estiver cheia.

:: Não use água como vassoura. Em calçadas e áreas pavimentadas, primeiro varra a sujeira, depois lave com a utilização de um balde.

:: Não use mangueira, mas balde e pano para lavar o carro. E em épocas de estiagem evite lavar seu automóvel.

:: Reaproveite a água usada na lavação de roupas para outros fins, como lavar calçadas.

:: Não jogue água nas ruas: água não é pavimentação.

:: Regule a válvula de descarga: esse cuidado pode reduzir o consumo pela metade.