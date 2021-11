O Helloween no Terraço Pub em São Joaquim

A semana começou diferente em São Joaquim, com a primeira balada de Helloween do Terraço PUB que contou com a presença marcante da cantora Julia Lemos e sua voz cativante do sertanejo universitário em uma noite que teve ainda a tocada frenética do DJ Emanuel Wehle embalando o público.

Mas o que marcou mesmo foi a caraterização dos participantes que trouxeram figurinos irados para uma festa que quem estivesse fantasiado não pagava a conta. E o que não faltou foi ritmo e diversão em uma das festas mais diferentes do ano: a balada de Helloween do Terraço PUB.

Veja as imagens: