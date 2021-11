Gabriel Menino ou Mayke? Abel Ferreira volta a ter duas opções na lateral-direita do Palmeiras para final da Libertadores

Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

O Palmeiras voltou a contar com mais duas opções para sua lateral-direita. Gabriel Menino e Mayke já estão treinando sem restrições e podem ficar à disposição do Palmeiras, Abel Ferreira nos próximos jogos. E, essa é uma boa notícia para o treinador português que não poderá contar com o atual titular, Marcos Rocha, na final da Libertadores da América.

O experiente jogador tomou um cartão amarelo no jogo de volta da semifinal contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG) e está fora da decisão. A partida mais importante do ano para o Palmeiras está marcada para 27 de novembro, diante do Flamengo, no Uruguai.

Mayke ou Gabriel Menino?

Sem a presença de Marcos Rocha, o treinador do Verdão tem menos de um mês para tomar uma decisão entre Gabriel Menino e Mayke. Recentemente, Mayke passou por uma cirurgia no joelho direito e necessita recuperar tanto o condicionamento físico ideal quanto o ritmo de jogo.

Enquanto Gabriel sofreu uma lesão mais simples e tende a voltar a sua melhor forma em um curto espaço de tempo. No entanto, o jovem revelado pela base alviverde não é um lateral de oficio e apresenta algumas fragilidades no seu posicionamento. Apesar disso, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira principal para atuar no lado de campo. Versátil, Gabriel Menino já jogou como volante, meia e ponta.

Com mais experiência e lateral de origem, Mayke não atravessa um momento de grande prestígio com a torcida. De qualquer forma, o treinador do Palmeiras deve aproveitar os jogos do Campeonato Brasileiro que restam antes da final da Libertadores para testar suas possibilidades e avaliar a melhor escolha para conter o veloz e perigoso ataque do Flamengo. Lembrando que as duas equipes brigarão pelo tricampeonato da América.