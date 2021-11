Feira Sabores e Saberes resgata produtos da Agricultura Familiar em São Joaquim

A feira dos Sabores e Saberes da Agricultura Familiar( Camponesa Teresina Oliveira Pereira), retornou nesta sexta-feira (5), a reabertura conclui um ciclo na grande vitória dos agricultores e das agricultoras.

Cerimônia contou com a presença de autoridades políticas, Dirceu Dresch, a vice prefeita Ana Melo, meus colegas do legislativo, secretários municipais, representantes de entidades do setor, cooperativas de crédito, páraco Victor da paróquia de São Joaquim e o saudoso padre Edson Feltrin.

Na Praça Cesário Amarante, esta montada uma tenda com diversas bancas, divididas em gêneros alimentícios orgânicos diversos, variedade de produtos artesanais, produzidos por agricultores de São Joaquim para levar sabor e saúde para sua mesa.

A feira dos Sabores e Saberes é uma iniciativa das entidades Afacer, acolhida na Colônia, Aproserra, estimula a retomada da economia nesse período de enfrentamento da pandemia.

Apoio. Epagri, Sintraf São Joaquim e região, Fetraf SC, Prefeitura Municipal de São Joaquim.

Com informações Sindicato Rural de São Joaquim