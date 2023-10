Capotamento na SC-114, no Caminhos da Neve em São Joaquim, deixou dois feridos

Por volta das 07h50 da manhã desta quarta-feira (04), uma ocorrência de capotamento ocorreu na localidade de Santo Antão, no município de São Joaquim. A equipe da ASU-413, da OBM São Joaquim, foi acionada pelo COBOM para prestar socorro no local.

Ao chegarem ao endereço da SC-114, no interior do município, os socorristas confirmaram a natureza do incidente. Um veículo havia saído da pista e capotado, deixando duas pessoas feridas, mas conscientes e orientadas.

A primeira vítima, identificada como DB, um homem de 31 anos e condutor do veículo, apresentou um ferimento cortante na região frontal do crânio. Apesar do susto, seus sinais originais foram resultados. Já na segunda vítima, FLPC, um senhor de 60 anos e passageiro, sofreu sangramento na boca devido à quebra de um dente, mas também estava com sinais parcialmente prejudiciais.

Após uma avaliação inicial e aferição dos sinais pertinentes, as vítimas receberam os cuidados necessários por parte da equipe do ASU-413. O atendimento rápido e eficaz prestado aos profissionais da OBM São Joaquim foi crucial para garantir a estabilidade das vítimas após esse trágico acidente.

As conclusões que levaram ao capotamento estão sob investigação pelas autoridades locais, e as vítimas estão recebendo o tratamento adequado no momento.