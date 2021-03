Atendimentos do Cadastro Único e do Bolsa Família serão via telefone em São Joaquim

O Município de São Joaquim, está trabalhando com telefones para realizar o CadÚnico e Bolsa Família. A ideia é frear a contaminação do COVID-19, mas não parar os atendimentos. Por isso será feito via telefone e também com aplicativos de mensagens.

Segundo Lusiane Zandonadi Nunes, assistente social e gestora desse Setor, frisa que a Portaria n. 368, do Ministério da Cidadania, possibilidade que entrevistas de cadastro novo ou atualização cadastral e as dúvidas possam ser realizados por meio de contatos telefônicos.

“Os atendimentos nesse momento estão sendo realizados por contato telefônico, essa ideia é ajudar a não disseminar o coronavírus” Explica Lusiane. O telefone para contato são, 49 3233-1380 ou pelo que whatsapp (49) 99143-8244, lembrando que esse número é apenas para mensagens. Vale lembrar que todos os atendimentos estão sendo feitos via remoto.

O que é o Bolsa família:

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda direcionada às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.

Explicando o Cadastro Único

O Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal foi criado em 2001, com o objetivo de identificar quem são as pessoas que estão na pobreza e extrema pobreza no Brasil e analisar a realidade socioeconômica desta parte da população.

O CadÚnico é a principal forma de entrada para programas do governo federal e algumas políticas públicas, tais como:

Bolsa Família;

Carteirinha do Idoso;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

ID Jovem;

Telefone Popular;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Casa Verde Amarela;

Redução Tarifária do INSS para donas de casa;

Benefício de Prestação Continuada;

Auxílio Emergencial do governo; dentre outros

Devem se cadastrar famílias cuja renda mensal total seja de até três salários mínimos ou de até meio salário mínimo por pessoa.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim