Designer brasileiro Felipe Lekich participa do rebranding mundial da Amazon Advertising

Trabalho desenvolvido pelo profissional na Code and Theory, agência de NY, vai ao ar e tem escala mundial

O lançamento de um brand book contendo todas as regras de aplicação de cores, logos, tipografia, fotografia, vídeo e animação traduzido para 19 idiomas marca o novo momento da Amazon Advertising, divisão de anúncios online dentro da Amazon para seus 300 milhões de clientes. Felipe entrou como reforço para o time que já trabalhava no projeto de rebranding para padronizar e simplificar a criação dos anúncios pelas lojas parceiras da Amazon. O resultado foi um minucioso trabalho estético que traz escalabilidade e reflete na estruturação dessa unidade de negócios tão importante da Amazon.

“Quando entrei, as cores estavam sendo utilizadas sem uma regra muito bem definida, diferentes efeitos como granulados e sombreados eram usados sem padrão, diferentes tipos de elementos gráficos também. Conforme fomos sistematizando, vimos que o uso desses elementos não era escalável, então nosso trabalho foi limpar um pouco essa estética para que não houvesse inconsistência visual na replicação dessa identidade nos diferentes cantos do mundo”, comenta Felipe sobre o cenário inicial do desafio.

Segundo o profissional, o objetivo deste trabalho foi criar uma identidade visual sistêmica sobre proporções, regras de uso e templates e organizar essas definições de forma detalhada em um manual de marca, material tão fundamental para empresas de todos os portes para guiar a aplicação de logo, cores e outros elementos em materiais visuais.

Ele explica que o brand book trouxe modernidade para a Amazon Ads, evoluindo de uma estética antiga e datada para uma identidade visual mais limpa e mais humana, muito por conta das cores. “Indicamos cores sólidas somente para títulos, e em todo o resto aplicamos uma ampla gama de degradês. Trabalhamos também muito com formas de baixo e alto relevo em fundo cinza, o que traz bastante sofisticação, além das fotos sempre trazendo pessoas sorrindo, mantendo a comunicação centrada no consumidor. Tudo isso contribui para uma nova marca mais humana, mais viva, mais pop”, completa Felipe.

Juntamente com o diretor criativo, Felipe tentou ao máximo descolar o produto Amazon Ads da Amazon, saindo um pouco do laranja com o azul petróleo, trazendo autenticidade e identidade própria para esse braço de negócios neste momento de rebranding.

“Foi um trabalho muito complexo e intenso. Foram seis meses completamente em que estive completamente imerso, desdobrando os materiais. Mas foi também uma grande satisfação trabalhar para um dos grandes players mundiais que é a Amazon e ter meu trabalho visto em diversas partes do mundo. Se você estiver na China, vai ser impactado por um banner no qual a fotografia e as cores foram escolhas que eu ajudei na decisão. Ver esse alcance do meu trabalho é extremamente satisfatório”, finaliza.

Sobre o profissional:

Felipe Lekich estudou Design Gráfico com ênfase em Tipografia na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Nos mais de 12 anos de carreira, foi responsável pela conceituação e execução de projetos para importantes marcas do Brasil: Itaú, Vivo, Embraer, Skol, C&A, Deca, entre outras. Ao longo da sua trajetória, desenvolveu uma multidisciplinaridade ímpar, atuando com identidade visual, design de sistemas, user interface, tipografia, iconografia e direção de arte. Essa sólida atuação o levou a uma carreira internacional de forma orgânica: foi convidado pela agência Code and Theory para levar toda sua expertise para o rebranding da Amazon Ads. Atualmente também faz parte do corpo de professores da Awari, lecionando a matéria UI Design no curso intensivo de UX/UI Design da Awari.

https://felipelekich.com/

https://www.linkedin.com/in/ felipe-lekich/