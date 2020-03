Sintraf promove o 7º Seminário das Mulheres em São Joaquim

O Sintraf de São Joaquim está promovendo o 7º Seminário das Mulheres em comemoração ao dia Internacional da Mulher. O evento realizado nas dependências do Sintraf ( Sindicato dos Trabalhadores) conta com a presença de palestrantes como Padre Edson Feltrin, Luiz Agnaldo Pinto e a Irmã Irdes Guadagnin.

O Dia Internacional da Mulher não é um mero dia voltado simplesmente a homenagens às mulheres, mas diz respeito a um convite à reflexão referente a como a nossa sociedade as trata. Essa reflexão vale tanto para o campo do convívio afetivo, familiar e social quanto para as questões relacionadas ao mercado de trabalho.

O 8 de março é um dia para reflexão a respeito de toda a desigualdade e a violência que as mulheres sofrem no Brasil e no mundo. É um momento para combater o silenciamento que existe e que normaliza a desigualdade e as violências sofridas pelas mulheres, além de ser um momento para repensar atitudes e tentar construir uma sociedade sem desigualdade e preconceito de gênero.