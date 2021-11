Mais de 90 revendas vão integrar Feirão de Veículos Sicredi Altos da Serra RS/SC

Ação vai movimentar economia local”, afirma gerente de negócios.

Inicia nesta quarta-feira (24) e vai até sábado (27), o Feirão de Veículos da Sicredi Altos da Serra RS/SC. A campanha “Você precisa? Você merece!” lançada pelas redes sociais, faz uma abordagem criativa e ao mesmo tempo de sensibilização sobre adesão ao crédito consciente e responsável.

De acordo com o gerente de desenvolvimento de negócios da Sicredi Altos da Serra, Eduardo Rossini Monteiro, o Feirão de Veículos vai reunir importantes empresas parcerias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. “É uma ação que movimenta a economia local de toda região com mais de 90 revendas parceiras que vão atender nos quatro dias do feirão. A cooperativa está pronta para entender a necessidade e atender com linhas de crédito pré-aprovados aos interessados”, afirma o gerente.

Com condições facilitadas e taxas de juros reduzidas, as equipes de todas as agências que fazem parte da Sicredi Altos da Serra estarão mobilizadas nesta semana para agilizar o processo de consulta de crédito. A equipe vai orientar, esclarecer dúvidas e oferecer suporte necessário para a realização dos negócios. “Para as pessoas que desejarem sair com seu novo veículo assegurado, também será possível contratar o seguro na própria revenda”, adianta Monteiro, informando que as condições de pagamento são a partir de 2022 com prazo de até cinco anos.

Documentação necessária para não associados – Ao visitar umas das revendas tenha em mãos RG ou CNH, CPF, e comprovante de renda com validade de 60 dias.

Revendas – Informações sobre as revendas credenciadas estão disponíveis em www.sicredi.com.br/altosdaserra. Para outras informações contate diretamente a sua cooperativa Sicredi.