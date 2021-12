Policial Militar salva bebê recém-nascido engasgado, em SC

Policial Militar do 2º Grupo PM em Nova Veneza salva bebê recém-nascido engasgado, ao realizar manobra de primeiros socorros, conhecida como “Manobra Heimlich”.

Na manhã desta quarta-feira, 15, por volta das 08h18 da manhã, uma mãe, visivelmente desesperada com seu bebê de 17 dias de vida nos braços que havia se engasgado instantes antes, procurou ajuda no quartel do 2º Grupo PM, em Nova Veneza.

A jovem mãe chegou no local a pé, aos prantos, juntamente com a vizinha que tentava lhe auxiliar, e ao tocar a campainha do quartel foi atendida pelos policiais que assumiam o serviço nesta manhã. Ela relatou, brevemente, que seu bebê nascera com dificuldades respiratórias, ficando os primeiros dias de vida na UTI do Hospital Santa Catarina.

O bebê havia se engasgado durante a amamentação e sem saber como proceder, bem como por morar próximo ao quartel, a mãe se deslocou para pedir ajuda.

Os militares prontamente prestaram os primeiros socorros no bebê, inclusive, um dos policiais precisou pular a cerca do quartel, já que naquele horário não havia expediente administrativo no local, encontrando-se o portão fechado.

Já em contato com o bebê, o militar procedeu manobra de primeiros socorros, conhecida como “Manobra de Heimlich”, tendo obtido êxito na execução, fazendo com que o bebê voltasse a respirar.

Toda a ação durou cerca de 2 (dois) minutos.

Por fim, o bebê foi levado ao Hospital São Marcos, em Nova Veneza, para atendimento médico.

Já no hospital, a médica de plantão relatou que os procedimentos de primeiros socorros executados pelo policial militar, bem como o deslocamento imediato ao pronto socorro, foram vitais para o sucesso no socorro do bebê, que ficou em observação no hospital.

Com informações: Polícia Militar Forquilhinha