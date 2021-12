Telescópio James Webb é lançado ao espaço na manhã deste sábado

Uma das principais apostas da exploração espacial nas próximas décadas começa a se tornar realidade. Às 9h21, a Nasa, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense lançaram, na manhã deste sábado (25/12), ao espaço o telescópio espacial James Webb, que os astrônomos dizem que pode abrir uma nova era de descobertas. A decolagem do foguete Ariane 5 foi realizada no espaçoporto da Guiana Francesa.

O novo equipamento é 100 vezes mais potente do que seu antecessor, Hubble, e os cientistas afirmam que o James Webb ajudará a compreender as origens do universo.

Os pesquisadores querem usar o maior e mais poderoso telescópio espacial já construído para olhar para trás no tempo, mais de 13,5 bilhões de anos, e observar as primeiras estrelas e galáxias a se formarem, algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang.



Uma característica fundamental é sua capacidade de detectar infravermelho, pois quando a luz dos primeiros objetos atinge nossos telescópios, ela se desloca para a extremidade vermelha do espectro eletromagnético como resultado da expansão do universo.

O principal telescópio espacial de hoje, o Hubble, tem capacidade infravermelha limitada.

Os astrônomos também esperam que o James Webb alimente a descoberta de mundos extraterrestres. Os primeiros planetas a orbitar outras estrelas foram detectados na década de 1990 e agora existem mais de 4.000 exoplanetas confirmados.

Com informações da AFP