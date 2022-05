Um acidente de trânsito sem feridos foi atendido pela Polícia Militar Rodoviária, na SC-114, em Lages. O fato ocorreu por volta das 09h desta sexta-feira (06).

Segundo a Polícia, a guarnição foi acionada e no local constatada saída de pista seguida de tombamento do caminhão Ford/cargo 2429, de Chapecó.

Em conversa com o condutor, um homem de 27 anos, este relatou que acabou dormindo no volante, e saindo da pista. O condutor não se feriu.

Fonte: 11º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Palmeira