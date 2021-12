Nova polícia é oficializada em Santa Catarina

A quarta polícia de Santa Catarina está oficializada. Com a promulgação da Assembleia Legislativa (Alesc) da PEC enviada pelo governo Executivo para a alteração da nomenclatura do Instituto Geral de Perícias (IGP), a Constituição Estadual passa a incluir a Polícia Científica. O projeto passou pelo Legislativo na semana passada de forma unânime.

A alteração segue uma recomendação do conselho nacional dos dirigentes dos órgãos de perícia ao governo catarinense no final de 2020 para que houvesse a padronização na nomenclatura. A direção da agora Polícia Científica em SC diz que a troca do nome nas estruturas como prédios e viaturas somente vai ocorrer conforme ocorram substituição de equipamentos ou construção e reforma de prédios.

As funções não terão troca na nomenclatura. Ao enviar a proposta para a Alesc, o extingo IGP afirmou que “não é novidade em Santa Catarina a adoção da expressão ‘Polícia Científica’ para denominar a entidade responsável pelas perícias oficiais de natureza criminal, sendo, inclusive, a denominação imediatamente anterior ao Instituto Geral de Perícias, a saber, Diretoria de Polícia Técnica e Científica (DPTC)”.A oficialização da promulgação ocorreu no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (28). Com isso, a Polícia Científica se soma às polícias Civil, Militar e Penal em SC.

Fonte: Diário Catarinense