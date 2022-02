Impedida de embarcar em voo, ‘Musa das estradas’ encara 2 mil km de carro na volta a SC

Após ser impedida de embarcar em voo para Santa Catarina, Aline Füchter, de 31 anos, teve que encarar mais de 2 mil km de estrada em carro. A caminhoneira, considerada a “Musa das Estradas” retorna para Tubarão, no litoral catarinense, após sofrer um acidente de caminhão em Mato Grosso.

Aline compartilhou a situação em seu perfil na internet. A caminhoneira postou alguns vídeos onde aparece sentada no banco traseiro de um automóvel e afirma que a única maneira que encontrou de voltar para casa foi alugar um carro

Nas imagens divulgadas, a catarinense aparece junto de dois familiares, com as pernas esticadas no banco traseiro do automóvel.

Impedida de embarcar em voo

A catarinense foi impedida de embarcar no voo para Santa Catarina na última quinta-feira (27). Aline utilizou a internet para se manifestar sobre o caso e alegou não saber que precisava preencher uma série de documentos. A companhia aérea chegou a se manifestar, explicando toda a situação.

Após isso a família da catarinense decidiu retornar com ela de carro.

Com informações NSC