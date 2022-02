Por que comprar um ar-condicionado inverter?

Está pensando em comprar um ar-condicionado inverter? Saiba tudo sobre ele, quais são seus benefícios, modelos, marcas, vantagens e desvantagens e descubra como ele se adequa à sua necessidade.

O que é um ar-condicionado Inverter?



Um sistema de ar-condicionado inverter (reverso) é uma unidade que transforma

completamente o ar condicionado e o processo de aquecimento. Em vez de o ar frio se tornar quente ao ser bombeado através do sistema, uma unidade reversa usa o calor para criar ar frio.



Como funciona?

Este tipo de condicionamento é operado de duas maneiras diferentes: com eletricidade ou com energia solar. Os últimos modelos são ainda mais eficientes em termos energéticos, porém operam de uma maneira diferente.

O sistema usa eletricidade para enviar o calor de dentro para fora e resfriá-lo antes de bombeá-lo de volta para dentro. Assim, o ar frio condicionado sopra no ambiente ao invés do ar quente que você recebe com os sistemas tradicionais.

A tecnologia inverter regula o fluxo de energia do sistema, alterando a velocidade do compressor. Este componente irá reduzir o consumo de energia quando se detecta que a sala precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Mas indo além, o AC inverter tem uma série de benefícios para sua casa ou escritório.

Quais são os benefícios do Ar -C inverter?

Com o ar-condicionado inverter, a temperatura do ambiente tende a ser mais constante em vez de oscilar como alguns modelos. Ele usa menos energia para manter a sala com ar confortável porque não é necessário compensar uma rajada de frio após uma onda de calor.



Um AC invertido é extremamente útil para você economizar, pois não desperdiça eletricidade ou se liga e desliga continuamente como uma unidade padrão faria. Outra vantagem é que ele não produz impurezas poluentes e alergênicas como as que um modelo convencional emite. O inverter opera com gás ecológico, que garante melhor rendimento se comparado com o R22, pois é amigável à Camada de Ozônio, atóxico e não inflamável.



Sobre as vantagens do aparelho, além das descritas acima, vale ressaltar também:

● maior velocidade para atingir a temperatura ideal do ambiente;

● melhor desempenho em relação às outras tecnologias;

● ruídos mais baixos quando comparado a outros modelos;

● ecologicamente correto;

● ótimo custo-benefício.

Tipos de sistema do AC inverter O AC inverter conta com quatro tipos de sistema, são eles:

● inversor simples;

● inversor avançado;

● inversor super avançado;

● inversor duplo avançado.

Como é a manutenção do ar-condicionado inverter?



A manutenção do ar-condicionado inverter é bastante fácil, devendo ser substituído a cada 10 anos, no mínimo.

Cada inversor de ar condicionado tem uma unidade “externa” e uma interna, que

normalmente é fixada na parede da sala.

Ele também vem com alguns cabos que o

conectam à unidade “ao ar livre” no exterior. Você não precisará substituir esta parte.



Quais são as principais marcas de ar-condicionado inverter?



O mercado atual dispõe de muitas marcas fabricantes de modelos inverter. Vale ressaltar que a melhor sempre irá depender da sua necessidade, como o tamanho da sua casa, sala, ou escritório e quantas pessoas irão ficar naquele espaço.

Nesse sentido, algumas empresas especializadas em AC inverter são:



● Ar-condicionado Inverter Electrolux;

● Ar-condicionado Inverter Agratto;

● Ar-condicionado Inverter Midea;

● Ar-condicionado Inverter Elgin;

● Ar-condicionado Inverter Comfee.

