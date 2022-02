Loja Kloe promove desconto de 50% para quem doar ração para ACAPRA em São Joaquim

A Loja Kloe em São Joaquim tem inspirado as pessoas que compram em sua loja a despertarem seus melhores sentimentos, principalemente para os inúmeros animais abandonados nas ruas e que são acolhidos pela ACAPRA (Associação Catarinense de Proteção aos Animais – São Joaquim) . Além de renovar seu guarda roupa com as roupas tendências da moda com os melhores descontos, estará ainda estará contribuindo com a associação de proterores destes pet’s.

Motivos não faltam para encher a sua vida de boas energias e inspiração, por isso, a Loja Kloe, de São Joaquim, quer estar sempre bem aí do seu lado como um manifesto por dias mais leves, que transbordam tudo aquilo que nos faz bem.

A loja fica na Praça João Ribeiro, próximo a Prefeitura de São Joaquim.

Venha na Loja Kloe que tem moda e estilo com preço super acessíveis, a loja é muito engajada na missão de fazer os pets mais felizes e saudáveis. Comprando na loja e contribuindo com a promoção solidária, levando até a loja 1kg de ração ou pix de qualquer valor para a ACAPRA você ganha desconto de até 50% nas peças. Você ajuda a mudar a realidade de milhares de animais.



E você contribui com emoção, respeito, autenticidade e alto astral.