Não vacile: proteja sua conta do Instagram com dois fatores e evite golpe

Abriu o Instagram e viu alguém anunciando produtos com valores muito abaixo do praticado no mercado? Cuidado, pois o usuário que segue pode estar sendo mais vítima de um novo golpe aplicado por cibercriminosos na rede social.

Os suspeitos invadem perfil no Instagram e passam a publicar nos stories da pessoa, geralmente com ofertas de mercadorias bem abaixo do preço. Recentemente, Tilt publicou relatos de vítimas esse golpe e a dificuldade em recuperar o perfil.

Mas calma. Isso é possível de acontecer com você somente se vacilar, deixando de proteger a sua conta com a chamada “autenticação em duas etapas”, também chamado de “autenticação de dois fatores”.

O que é esse recurso?

Independente do nome usado pela rede social, autenticação, é como se fosse uma segunda camada de segurança para impedir que alguém entre em seu perfil, mesmo tendo a senha.

Se esse recurso estiver ativo em seu perfil, toda vez que fizer um novo login, irá receber um código para confirmar a tentativa de acesso.

No Instagram, por exemplo, após digitar a senha, você recebe um código de login, que deve ser inserido no aplicativo, sendo uma espécie de autorização para o acesso.

Como ativar autenticação de dois fatores no Instagram

O primeiro passo é entrar em seu perfil e clicar no ícone ou em sua foto, no canto inferior direito.

Após isso, toque na opção representada por três linhas na horizontal, no canto superior direito, e em seguida, em Configurações.

O próximo passo é clicar em Segurança.

Instagram possibilita proteger conta

Imagem: Reprodução

Agora é clicar em Autenticação de dois fatores, e depois, em Começar na parte inferior.

A etapa posterior é escolher o método da autenticação de dois fatores e seguir as instruções na tela.

Recurso no Instagram autentica acesso

Imagem: Reprodução

Diferença entre os métodos

O Instagram disponibiliza ao usuário a autenticação a partir das seguintes maneiras:

Aplicativo de autenticação: É um aplicativo instalado em seu aparelho que confirma a confiabilidade do dispositivo usado para o login.

É um aplicativo instalado em seu aparelho que confirma a confiabilidade do dispositivo usado para o login. WhatsApp: Você receberá código no aplicativo de mensagens.

Você receberá código no aplicativo de mensagens. SMS: O Instagram envia uma mensagem de texto ao telefone cadastrado.

A recomendação do Instagram é não cadastrar números de telefone ou dispositivos que você costuma compartilhar com outras pessoas, a exemplo de celulares funcionais.

Fonte: Uol